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СМИ показали, в каких условиях "хранится" новый реанимобиль в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Машину припарковали в старом обшарпанном гараже больницы скорой помощи
Фото: 'Мой город Заринск'

Фото: "Мой город Заринск"

Газета "Мой город Заринск" показала фотографию новой машины реанимации на фоне старого корпуса местного медицинского учреждения. Снимок издание разместило в своем паблике во "ВКонтакте".

На изображении видно, что новую машину реанимации припарковали в старом обшарпанном гараже больницы Скорой помощи города Заринска.

Редакция предложила пользователям самим придумать подпись к данной фотографии. "Словно купили айфон за 100 тысяч при зарплате в 20", "Оптимизация медицины в картинках", – ответили комментаторы.

Кое-кто из пользователей омтетил, что довольно странно размещать новый автомобиль в подобный "сарай".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.07.2020 18:50
гость

российская действительность. печально...

9.07.2020 19:07
- гость -

А что, сначала нужно было построить новый бокс для данного авто?

9.07.2020 19:13
- гость -

Урезать (осётра) зарплату главным врачам - зажрались!

9.07.2020 19:21
- гость -

Новый реанимобиль "хранится" и не должен, а должен работать 24/7. Или жители Заринска в разгар короны перестали болеть?

9.07.2020 19:27
месный

хорошо если комбикорм не возили ещё

9.07.2020 19:39
Как то так

Оптимизация в действии, красивые картинки, графики, речи разбиваются о суровую действительность

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