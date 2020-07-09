СМИ показали, в каких условиях "хранится" новый реанимобиль в Алтайском крае

Газета "Мой город Заринск" показала фотографию новой машины реанимации на фоне старого корпуса местного медицинского учреждения. Снимок издание разместило в своем паблике во "ВКонтакте".
На изображении видно, что новую машину реанимации припарковали в старом обшарпанном гараже больницы Скорой помощи города Заринска.
Редакция предложила пользователям самим придумать подпись к данной фотографии. "Словно купили айфон за 100 тысяч при зарплате в 20", "Оптимизация медицины в картинках", – ответили комментаторы.
Кое-кто из пользователей омтетил, что довольно странно размещать новый автомобиль в подобный "сарай".
Комментарии
российская действительность. печально...
А что, сначала нужно было построить новый бокс для данного авто?
Урезать (осётра) зарплату главным врачам - зажрались!
Новый реанимобиль "хранится" и не должен, а должен работать 24/7. Или жители Заринска в разгар короны перестали болеть?
хорошо если комбикорм не возили ещё
Оптимизация в действии, красивые картинки, графики, речи разбиваются о суровую действительность