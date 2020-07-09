Ливень в Барнауле. Фотоподборка

Фото: amic.ru, Instagram: kat_begemot, abramov.a7, ismetoztopchu, chapa_piatno, chips_fix, bugaevaanastasi, aleksandr.alzhanov, сообщество "Barnaul 22"
В Барнауле прошел сильный ливень – во всем городе на секунду "моргнул" свет, а центр полностью остался без электричества на полчаса. Сильный ветер даже оторвал часть кровли со здания на улице Интернациональной, которая упала на провода и повредила автомобиль.
Мы собрали фотографии, которыми поделились пользователи соцсетей.
Комментарии
Надвигающийся грозовой фронт был виден со всех частей краевой столицы
Очевидно, что не со всех. Вот цитата "Массовое отключение света произошло в Барнауле
9 июля 2020 г., 18:08, ИА "Амител" Точная причина пока неизвестна"