Рэпер Джиган признался в том, что он психбольной

Рэпер Джиган рассказал о том, как проходило его лечение и подтвердил, что он является психбольным. Также он пообещал больше не ругаться с женой.
"Я официально психбольной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя водить машину", — заявил артист.
По его словам, вся эпопея с реабилитацией началась после ночных гулянок в Майями. На одной из вечеринок Джиган не заметил, как ему подсыпали тяжелые наркотики.
"Мне стало очень плохо, и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ, - рассказал рэпер в шоу "Что было дальше?" - Я разделся, стою голый, а душа нет... Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться".
Комментарии
Этот репер новый поп идол, вроде Джексона? Мы все должны знать его биографию наизусть?
Да нет. Это вместо Льва Лещенко и Муслима Магомаева.
10.07.2020 07:23
- гость -
Да нет. Это вместо Льва Лещенко и Муслима Магомаева.
О! С официальным псих диагнозом на нашей эстраде далеко пойдёт, там таких любят.
Репер это что? Что-то вроде триппера?
10.07.2020 08:03
- гость -
да, только хронический
Но Моргенштерн и Элджей круче, как ни крути.
Да какой это Джиган?! Это Бармалей какой-то...