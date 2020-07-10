Турпоток в Алтайский край упал почти в три раза

Туристический поток в Алтайский край в сравнении с 2019 годом упал почти в три раза, рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе онлайн-брифинга 10 июля.
По его словам, за полгода регион посетили 336 тысяч туристов, в прошлом году за аналогичный период их было 1 миллион человек.
По оценкам экспертов, при самом оптимистичном прогнозе такое число отдыхающих приедет в регион за весь 2020 год.
Около 80% туробектов принимают туристов. В выходные они наполнены примерно на 40%, в будни – на 35%.
В число наиболее популярных направлений попали Алтайский район (40% отдыхающих), Белокуриха (15%), Завьяловский район (15%) и Романовский район (7%).
Комментарии
Коллеги, а вы уверены, что Дешевых сейчас возглавляет управление по предпринимательству?
а где обещанные потоки туристов в Барнаул?) ведь денег то закопали в этот кластер СУПЕР ГОРНО РУДНИКОВЫЙ! смех и печаль..... распилили бюджетные деньги! набережную как сделали половину так и оставили... зачем вторую половину делать....
Туризм куда, в очаг инфекции?
Да, да, да. С нашим приростом заболевших- все в Алтайский край.
По его словам, за полгода регион посетили 336 тысяч туристов.
И это в самый пик заболеваний в России!!!!!
А разве турбазы открывают при первом этапе ограничений?
Для туризма нужны дороги и сервис. Был на базе Гуселетвские плесы. Место замечательное. Дорога от Буканского отвратительная. Туалеты на базе 19 век.
кому панадемия а кому и бизнес, но если что виноваты люди, шарятся без масок
Турпоток в Алтайский край упал
А ежесуточный прирост ковидных резко вырос, значит это не связано
Без масок шарятся по всей стране, но по стране идет снижение суточного прироста зараженных