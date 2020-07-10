Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний.

В 2019 году Алтайский край продемонстрировал один из самых высоких показателей распространенности психических и умственных расстройств и занял второе место среди российских регионов. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно информации ведомства, в Алтайском крае приходится 6638,6 случая шизофрении, умственной отсталости и других психических заболеваний на 100 тысяч населения.
Отметим, что первое место досталось Чукотке — там зафиксировано 9922,9 случая психических заболеваний и расстройств поведения на 100 тысяч населения. Тройку же замкнула Еврейская автономная область — 6214,6 случая.
Меньше всего психически нездоровых людей проживает в Чечне — 1411,9 случаев, Москве — 2022,5, Ингушетии — 2067,8, Севастополе — 2313,3 и Северной Осетии — 2454,5.
Всего на конец 2019 года в России насчитывалось 5,8 миллиона таких пациентов.
Комментарии
Ни как в передовики не удаётся выбиться, опять только вторые
Д-а-а-а, больше и слов нет
Посмеяло. Значит мы что-то среднее между чукчами и евреями.
В Алтайском крае живут жирные психи(
Как сравнивают уровень жизни, з/плату, так мы вторые с конца. А как начинают сравнивать количество психических, просто больных, пьющих, прирост ковидных, так мы вторые с начала.
0.07.2020 14:15
- гость -
Как сравнивают уровень жизни, з/плату, так мы вторые с конца. А как начинают сравнивать количество психических, просто больных, пьющих, прирост ковидных, так мы вторые с начала.
Вот и стали понятны причины отставания по многим параметрам в АК. Всё дело в синьке. Сейчас значительно меньше пьют, но инерция ещё много лет будет давать о себе знать.
Это все из-за пуска ракет!
Я пока шапочку из фольги не сделал, голоса ночами спать не давали.
А сейчас все прекрасно!
Я пока шапочку из фольги не сделал,
Выкройку запили! Как у мясныго не подойдёт.
Это они еще краевую администрацию, депутатов, судей, прокуроров на вменяемость не проверяли
10.07.2020 14:33
Итальянец
Согласен. Безо всякой иронии, но уровень жизни и размер заработной платы непосредственно зависит от относительной нормы психического состояния человека. Причем, это касается не только наименьших показателей, но и гипертрофированно завышенных. Ведь не секрет, что иногда чрезмерная алчность и скряжество - это прямое следствие отклонений в психике. Так же, как и отсутствие возможности хоть как-то реализовать себя в жизни. Но расстраиваться не стоит, в США это уже давно превратили в высокодоходную и массовую индустрию. Редкая американская семья и обращается к психологу и психоаналитику с самыми разными вопросами. Фармацевты тоже не отстают - продажи всевозможных транквилизаторов и антидепрессантов продолжают расти. Это не домыслы, кстати. Это констатируют те из знакомых, кто живут в США и Канаде. Зря что-ли марихуану проталкивают и легализуют в "лечебных" целях? Это тоже бизнес в около-"той" сфере.
10.07.2020 14:33
Итальянец
Ты перестанешь пить и уже будет лучше
У местного Итальянца навязчивые идеи про понаехавших колхозников. Как минимум нужно записаться на прием к специалисту для выявления на ранней стадии.
Хоть в чем-то в первых рядах! )))
так и есть.
посмотрите сколько ковидобесов хотят чтобы мы сидели дома или одевались как чернобыльские ликвидаторы.
вот сегодня какие то идиоты из-за своей частной проблемой м УК хотят кидаться под колеса на павлике.
п сколько дегенератов тошнят по полосе опережения, сознательно идут на конфликт, не уступая более быстрым попутным машинам.
а идиотка матузная.
реально дэбилы.
продолжение.
говнистый дед которому мешают играющие летом у фантана дети. а сколько дэбилов этого деда поддерживают.
а сколько идиоток высадило детей в мороз из автобуса, а сколько этому попустительствовало и поддерживали?
а сколько идиотов ходит без масок
10.07.2020 14:57
- гость -
так и есть.
посмотрите сколько ковидобесов хотят чтобы мы сидели дома или одевались как чернобыльские ликвидаторы.
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Реально УО как раз те, кто в разгар эпидемии не надевает маски, заходя в магазин или автобус и лезет прижиматься к другим людям. И в Алтайском крае таких УО много, о чем нам наглядно говорит рост заболеваемости.
10.07.2020 15:05
- гость -
а сколько идиотов ходит без масок
--
А сколько без скафандров!
10.07.2020 15:15
Mestnyi122
а сколько идиотов ходит без масок
--
А сколько без скафандров!
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В открытом космосе?
10.07.2020 15:05
- гость -
А сколько идиотов в них верят и потом жостко обламаются!
Да что это за такое!!!!!!!!
Жители Алтайского края болеют чаще всех в России. На 100 тысяч человек в год в регионе фиксируют 252,7 тысячи случаев заболеваний.
Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний.
Алтайский край оказался самым полным.Регион лидирует по числу страдающих ожирением. В Алтайском крае живут 120 тысяч взрослых, которые испытывают проблемы с лишним весом. Это первый показатель среди всех российских регионов.
10.07.2020 15:15
Mestnyi122
10.07.2020 15:33
месный
Что у одного, что у другого,
ну не те шапочки, а так вроде мЯсные оба....))
Ох, как тяжко живется 14:57
Одни идиоты кругом, он один молодец
Откуда такие статьи и такие цифры? Буквально вчера прочитала, что первое место по этому показателю занимает Санкт-Петербург. Кстати, тоже вчера, по приросту ковид-зараженных за день (09.07.20.) примерно 5-миллионный Санкт-Петербург занял первое место в стране: 294 человека; при этом примерно 3-миллионный Алтайский край за этот же день получил прирост 226 человек. И хватит говорить, что это из-за голосования, голосовали по всей стране и такого всплеска повсеместно нет, на участках как раз заставляли соблюдать меры безопасности.Власти в крае полностью перестали контролировать ношение масок в транспорте, магазинах, даже в поликлиниках. Не лишне было бы по улицам в громкоговорители вещать, чтобы люди не теряли бдительности. Странно, но в Барнауле, когда идешь по улице в маске (на остановках, у переходов, на узких тротуарах), чувствуешь себя белой вороной, т.к. подавляющее большинство без масок вообще, даже в транспорте.
Да, эту рубрику не могли пройти мимо мясной итальянец, глист....честно думал Аборигена еще увидеть, но пятница дала о себе знать, мы его потеряли на какое то время.
10.07.2020 15:58
негость
А что вы удивляетесь? Это обычное свойство человеческой натуры - нет контроля и угрозы жесткого наказания, исполнять не обязательно. К сознательности апеллировать бесполезно, она вытравливается. Это же не теперь считается "прогрессивным мышлением" - делать всё вразрез с какой-либо системой. Вот и "управляют мечтой" все эти "индивидуальности". А потом всплески заболеваемости фиксируются. Чуть ослабили режим для летних кафе, то ежевечерне там народу, как сельдей в бочке. То же с отдыхом и спортом на природе. Выбирался к Водному миру на позапрошлых выходных - пятачка свободного не найти во всей округе. Это наша натура такая.
В своё время американскую мечту сформулировали как "много работай и диви по правилам - будешь успешным". А у нас сейчас что из каждого "коучерского" уголка несется? Ломай систему, выходи за правила и стереотипы, будь не как все и будет тебе щастье. Вот и ломают. Свою жизнь.
10.07.2020 15:33
месный
А сколько идиотов в них верят и потом жостко обламаются!
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Все медики говорят хором НОСИТЕ МАСКИ, они защищают. Ты им всем в лицо так и скажи, что они идиоты.
10.07.2020 15:52
гость
Ни одного своего слова не написала.Это публикации Amic буквально за последнее время. Просто факты. Я даже не комментировала эти факты))))
Заметно по количеству децибилов , несущих иной раз откровенную пургу в комментах с помётом .... соловьиным вперемешку.
Психические заболевания у алкоголиков, которых на Чукотке больше. Вы бы еще шалав на вензаболевания посчитали.