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Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний

, ИА "Амител"
Хуже с психикой обстоят дела только у жителей Чукотки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2019 году Алтайский край продемонстрировал один из самых высоких показателей распространенности психических и умственных расстройств и занял второе место среди российских регионов. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Минздрава.

  

Согласно информации ведомства, в Алтайском крае приходится 6638,6 случая шизофрении, умственной отсталости и других психических заболеваний на 100 тысяч населения.

Отметим, что первое место досталось Чукотке — там зафиксировано 9922,9 случая психических заболеваний и расстройств поведения на 100 тысяч населения. Тройку же замкнула Еврейская автономная область — 6214,6 случая.

Меньше всего психически нездоровых людей проживает в Чечне — 1411,9 случаев, Москве — 2022,5, Ингушетии — 2067,8, Севастополе — 2313,3 и Северной Осетии — 2454,5.

Всего на конец 2019 года в России насчитывалось 5,8 миллиона таких пациентов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.07.2020 14:05
- гость -

Ни как в передовики не удаётся выбиться, опять только вторые

10.07.2020 14:06
гость

Д-а-а-а, больше и слов нет

10.07.2020 14:12
- гость -

Посмеяло. Значит мы что-то среднее между чукчами и евреями.

10.07.2020 14:13
Нюсик

В Алтайском крае живут жирные психи(

10.07.2020 14:15
- гость -

Как сравнивают уровень жизни, з/плату, так мы вторые с конца. А как начинают сравнивать количество психических, просто больных, пьющих, прирост ковидных, так мы вторые с начала.

10.07.2020 14:33
Итальянец

0.07.2020 14:15
- гость -
Как сравнивают уровень жизни, з/плату, так мы вторые с конца. А как начинают сравнивать количество психических, просто больных, пьющих, прирост ковидных, так мы вторые с начала.

Вот и стали понятны причины отставания по многим параметрам в АК. Всё дело в синьке. Сейчас значительно меньше пьют, но инерция ещё много лет будет давать о себе знать.

10.07.2020 14:41
- гость -

Это все из-за пуска ракет!
Я пока шапочку из фольги не сделал, голоса ночами спать не давали.
А сейчас все прекрасно!

10.07.2020 14:45
- гость -

Я пока шапочку из фольги не сделал,

Выкройку запили! Как у мясныго не подойдёт.

10.07.2020 14:47
- гость -

Это они еще краевую администрацию, депутатов, судей, прокуроров на вменяемость не проверяли

10.07.2020 14:49
Guest

10.07.2020 14:33
Итальянец

Согласен. Безо всякой иронии, но уровень жизни и размер заработной платы непосредственно зависит от относительной нормы психического состояния человека. Причем, это касается не только наименьших показателей, но и гипертрофированно завышенных. Ведь не секрет, что иногда чрезмерная алчность и скряжество - это прямое следствие отклонений в психике. Так же, как и отсутствие возможности хоть как-то реализовать себя в жизни. Но расстраиваться не стоит, в США это уже давно превратили в высокодоходную и массовую индустрию. Редкая американская семья и обращается к психологу и психоаналитику с самыми разными вопросами. Фармацевты тоже не отстают - продажи всевозможных транквилизаторов и антидепрессантов продолжают расти. Это не домыслы, кстати. Это констатируют те из знакомых, кто живут в США и Канаде. Зря что-ли марихуану проталкивают и легализуют в "лечебных" целях? Это тоже бизнес в около-"той" сфере.

10.07.2020 14:50
Eugene

10.07.2020 14:33
Итальянец

Ты перестанешь пить и уже будет лучше

10.07.2020 14:52
Eugene

У местного Итальянца навязчивые идеи про понаехавших колхозников. Как минимум нужно записаться на прием к специалисту для выявления на ранней стадии.

10.07.2020 14:56
Mestnyi122

Хоть в чем-то в первых рядах! )))

10.07.2020 14:57
- гость -

так и есть.
посмотрите сколько ковидобесов хотят чтобы мы сидели дома или одевались как чернобыльские ликвидаторы.
вот сегодня какие то идиоты из-за своей частной проблемой м УК хотят кидаться под колеса на павлике.
п сколько дегенератов тошнят по полосе опережения, сознательно идут на конфликт, не уступая более быстрым попутным машинам.
а идиотка матузная.
реально дэбилы.

10.07.2020 15:00
- гость -

продолжение.
говнистый дед которому мешают играющие летом у фантана дети. а сколько дэбилов этого деда поддерживают.
а сколько идиоток высадило детей в мороз из автобуса, а сколько этому попустительствовало и поддерживали?

10.07.2020 15:05
- гость -

а сколько идиотов ходит без масок

10.07.2020 15:09
- гость -

10.07.2020 14:57
- гость -
так и есть.
посмотрите сколько ковидобесов хотят чтобы мы сидели дома или одевались как чернобыльские ликвидаторы.
--------------
Реально УО как раз те, кто в разгар эпидемии не надевает маски, заходя в магазин или автобус и лезет прижиматься к другим людям. И в Алтайском крае таких УО много, о чем нам наглядно говорит рост заболеваемости.

10.07.2020 15:15
Mestnyi122

10.07.2020 15:05
- гость -
а сколько идиотов ходит без масок
--
А сколько без скафандров!

10.07.2020 15:22
- гость -

10.07.2020 15:15
Mestnyi122

а сколько идиотов ходит без масок
--
А сколько без скафандров!
----------------
В открытом космосе?

10.07.2020 15:33
месный

10.07.2020 15:05
- гость -

А сколько идиотов в них верят и потом жостко обламаются!

10.07.2020 15:47
- гость -

Да что это за такое!!!!!!!!

Жители Алтайского края болеют чаще всех в России. На 100 тысяч человек в год в регионе фиксируют 252,7 тысячи случаев заболеваний.

Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний.

Алтайский край оказался самым полным.Регион лидирует по числу страдающих ожирением. В Алтайском крае живут 120 тысяч взрослых, которые испытывают проблемы с лишним весом. Это первый показатель среди всех российских регионов.

10.07.2020 15:50
- гость -

10.07.2020 15:15
Mestnyi122

10.07.2020 15:33
месный

Что у одного, что у другого,
ну не те шапочки, а так вроде мЯсные оба....))

10.07.2020 15:52
гость

Ох, как тяжко живется 14:57
Одни идиоты кругом, он один молодец

10.07.2020 15:58
негость

Откуда такие статьи и такие цифры? Буквально вчера прочитала, что первое место по этому показателю занимает Санкт-Петербург. Кстати, тоже вчера, по приросту ковид-зараженных за день (09.07.20.) примерно 5-миллионный Санкт-Петербург занял первое место в стране: 294 человека; при этом примерно 3-миллионный Алтайский край за этот же день получил прирост 226 человек. И хватит говорить, что это из-за голосования, голосовали по всей стране и такого всплеска повсеместно нет, на участках как раз заставляли соблюдать меры безопасности.Власти в крае полностью перестали контролировать ношение масок в транспорте, магазинах, даже в поликлиниках. Не лишне было бы по улицам в громкоговорители вещать, чтобы люди не теряли бдительности. Странно, но в Барнауле, когда идешь по улице в маске (на остановках, у переходов, на узких тротуарах), чувствуешь себя белой вороной, т.к. подавляющее большинство без масок вообще, даже в транспорте.

10.07.2020 16:02
- гость -

Да, эту рубрику не могли пройти мимо мясной итальянец, глист....честно думал Аборигена еще увидеть, но пятница дала о себе знать, мы его потеряли на какое то время.

10.07.2020 16:11
Guest

10.07.2020 15:58
негость

А что вы удивляетесь? Это обычное свойство человеческой натуры - нет контроля и угрозы жесткого наказания, исполнять не обязательно. К сознательности апеллировать бесполезно, она вытравливается. Это же не теперь считается "прогрессивным мышлением" - делать всё вразрез с какой-либо системой. Вот и "управляют мечтой" все эти "индивидуальности". А потом всплески заболеваемости фиксируются. Чуть ослабили режим для летних кафе, то ежевечерне там народу, как сельдей в бочке. То же с отдыхом и спортом на природе. Выбирался к Водному миру на позапрошлых выходных - пятачка свободного не найти во всей округе. Это наша натура такая.

В своё время американскую мечту сформулировали как "много работай и диви по правилам - будешь успешным". А у нас сейчас что из каждого "коучерского" уголка несется? Ломай систему, выходи за правила и стереотипы, будь не как все и будет тебе щастье. Вот и ломают. Свою жизнь.

10.07.2020 16:14
- гость -

10.07.2020 15:33
месный

А сколько идиотов в них верят и потом жостко обламаются!
------------
Все медики говорят хором НОСИТЕ МАСКИ, они защищают. Ты им всем в лицо так и скажи, что они идиоты.

10.07.2020 16:15
- гость -

10.07.2020 15:52
гость
Ни одного своего слова не написала.Это публикации Amic буквально за последнее время. Просто факты. Я даже не комментировала эти факты))))

10.07.2020 16:21
CALIBR

Заметно по количеству децибилов , несущих иной раз откровенную пургу в комментах с помётом .... соловьиным вперемешку.

10.07.2020 16:22
- гость -

Психические заболевания у алкоголиков, которых на Чукотке больше. Вы бы еще шалав на вензаболевания посчитали.

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