Начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил, что туротрасль в Алтайском крае значительно пострадала вследствие ограничений, вызванных коронавирусом. Однако с рынка официально никто не ушел, случаев банкротства среди турфирм не зарегистрировано.

"Большинство компаний сохранило своих сотрудников. Часть персонала за это время ушла на дистанционку, сокращенный график работы. И это, невзирая на почти 100% остановку деятельности", — сообщил Дешевых в ходе брифинга, состоявшегося 10 июля.

300 млн на спасение турбизнеса

По словам руководителя профильного управления, в Алтайском крае, несмотря на вынужденный простой, с рынка не ушел ни один санаторий.

При этом по мнению Евгения Дешевых, турбазам локдаун выдержать было проще, так как они работают сезонно, поэтому весенние ограничения почти не сказались. В настоящее время процесс запуска (разрешено работать с 27 июня — прим. ред.) еще продолжается, резюмировал спикер. Между тем никаких тенденций к банкротству у объектов размещения нет, подчеркнул Дешевых.

Отдельно представитель управления по туризму остановился на мерах поддержки турбизнесу. Поскольку отрасль вошла в число наиболее пострадавших, здесь применялось несколько видов господдержки.

Так, за период с апреля по июнь турбизнес в регионе получил помощь на сумму свыше 300 млн рублей. В частности на кредиты в банках под 0% (предназначены на выплату зарплаты) было направлено около 100 млн рублей. На льготные кредиты для бизнеса по ставке 2% предприятия турсферы получили еще свыше 70 млн рублей. Также компании воспользовались кредитными каникулами — на сумму более чем 100 млн рублей.

В числе мер поддержки Евгений Дешевых также назвал отсрочку по страховым взносам и субсидию на выплату зарплаты в случае сохранения штата компании. Ее размер составил 12 130 рублей на одно рабочее место. Этим правом воспользовались почти 400 туркомпаний в Алтайском крае.

Что касается мер поддержки на краевом уровне, то была снижена арендная ставка и предоставлена отсрочка платежей.

Заработают в несколько раз меньше

Уже появились и первые прогнозы относительно потерь туротрасли в нынешнем сезоне. "Можно констатировать, что по сравнению с прошлым годом доходы снизились в три раза: с 4,8 млрд рублей до 1,6 млрд, — рассказал Дешевых. — Также снизился и объем платных услуг в сфере туризма — с 2,3 млрд до 800 млн".

В лучшем случае по итогам года туротрасль сможет заработать только 70% от уровня 2019-го. При этом ожидается снижение турпотока как минимум в два раза, до 1 млн человек, резюмировал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности.