В России предложили деноминировать рубль в 100 раз

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля в 100 раз, сообщает газета "Ведомости".
Специалист уверен, что таким образом можно решить проблему большого объема наличных стране, которая дала о себе знать в том числе из-за сложной экономической обстановки в условиях пандемии коронавируса.
И компании, и граждане активно обнуляют счета, что приводит к переизбытку наличности в обороте. Так, в начале июля, этот показатель составил 11,6 трлн рублей. В перерасчете на душу населения получается 80 тысяч рублей на россиянина.
Опрошенные изданием эксперты выразили опасения, что деноминация российской валюты вызовет панику и приведет к резкому росту спроса на доллары и евро.
Кроме того, по их оценке, это повысит нагрузку на бизнес, так как предпринимателям придется перенастраивать кассы и банкоматы.
Комментарии
последний гвоздь в крышку гроба?
Процесс затратный, как с переименованием полиции, а толку никакого.
Да и денег не так много.
Хм, представила апокалипсис— деноминируют зарплаты, но оставят цены в магазинах—прямо фильм про ужасы
Ослабляют сознательно и бездействием рубль, а потом нули отбрасывают.
А что народу делать - любимый Греф ставки уже по 3,5% в банке сделал, да путинский налог со вкладов. Все для того и делается, чтоб народ в чулок деньги засовывать начал.
Похоже власти как в 90-х печатный станок запустили.
Зачем? Мы только успели все копейки на цветмет сдать. Может пора уже забыть о слове копейка? А путинские 10 рублёвые из стали делают они ничего не стоят.
А то что бюджетные деньги будут потрачены на разработку и выпуск купюр нового образца, не смущает наше правительство? Или им без разницы куда деньги фуговать?
Это слова не эксперта, а дурачка какого-то.
Да это тип этот специально дерьма на вентилятор подбрасывает.
И так слухи ходят время от времени
Если не фискальная- что изменится? Другие номиналы но тот-же переизбыток на руках.
А вот если по Павловски- тогда совсем другое дело!
Следующей новостью будет: вклады не пострадают. Чтобы народишко поволок снова чулок в банк.
И вы думаете бензин с десятков руб за литр станет копейки стоит - ага щаз, будет как прошлое обрезание нулей.
Надо сделать обмен наличных на новые деньги, по 100
тыр на лицо. Представьте как полковники МВд пострадают
10.07.2020 17:39
месный
будет как прошлое обрезание нулей.
С чего ты взял, что будет?
Какой-то эксперт никому неизвестного информационного центра предложил. И что?
Да нужно совсем отказаться от этого рубля и торговать на доллары. Ведь эрэфский рубль - оккупационный доллар США, это никому не секрет. К чему эта мишура?