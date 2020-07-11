Два человека погибли в серьезном ДТП в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло в районе села Березовка Красногорского района. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария произошла около пяти утра. Водитель 1995 года рождения управлял автомобилем "Лада", не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине "ГАЗ", за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.
От удара два пассажира легковой машины — мужчина и женщина, погибли на месте. Водитель "Лады" и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Каждый день.
11.07.2020 12:50
- гость -
Вот именно... и тонут тоже. А все с ковидом этим носятся, как с писаной торбой.