В Алтайском крае мать обокрала 92-летнюю пенсионерку чтобы одеть своих детей

Жительница Камня-на-Оби обокрала 92-летнюю пенсионерку, чтобы одеть своих детей. Об этом сообщают "Каменские известия" со ссылкой на прокуратуру Алтайского края.
Инцидент произошел в январе 2020 года. Как установил суд, виновная знала, где старушка хранит деньги. Придя к пожилой женщине и убедившись, что ее никто не видит, злоумышленница проследовала в спальню, где из деревянного ящика вытащила 30 тысяч рублей.
На похищенные средства мать приобрела одежду для своих троих маленьких детей.
Суд учел раскаяние подсудимой, полное возмещение ущерба, а также проблемы со здоровьем и назначил ей два года условного наказания.
Комментарии
Россия, богатейшая страна, великая держава. А вот в бедной Африке, в ЮАР бедные негры получают среднюю зарплату в 1400$ = 100 000 рублей в месяц и даже не думают на одежду детям воровать.
Хорошо, что им денег подкинули. бабули могут пожить спокойно)