Фото: пресс-центр администрации Барнаула
На пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина в Барнауле установили четырехметровый цветочный шар, сообщает пресс-центр мэрии.
Необычная архитектурная форма представляет собой сферу диаметром в 4 метра, состоящую из 117 композитных элементов с нанесенным изображением. Шар установлен на 1,5-метровой стойке, а размер каждого цветка – 70 сантиметров.
Как объяснила глава управления по строительству и архитектуре Октябрьского района Анна Касатова, идея появилась в администрации еще в прошлом году.
"Место выбрали не случайно: после реконструкции клумбы на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина чего-то не хватало. Тут и настал звёздный час цветочного шара. Композиция очень гармонично вписалась в общий вид клумбы", – сказала Касатова.
Каркас и опора конструкции сделаны заводом "Сибэнеромаш", а организации района изготовили цветы, разместившиеся на шаре.
Комментарии
Славян опять колхозит?
Такое только на конкурс памятника коронавирусу отправить.
убожество
Ухты какой цветной то! А как же пропаганда ЛГБТ???