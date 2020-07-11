Мотоциклист с пассажиром залетели под колеса автобуса на трассе Барнаул-Новосибирск

На Чуйском тракте между Новосибирском и Барнаулом под пассажирский автобус попали мотоциклист с пассажиром, сообщает "Тайга.инфо".
По информации очевидца, который ехал в транспорте, ДТП произошло около поселка Тальменка на мосту через железную дорогу, одна из полос которого перекрыта на время дорожных работ.
Мотоциклист выехал на встречу автобусу и попал под его колеса. Байкер и его пассажир остались живы, однако последний находится в тяжелом состоянии.
На трассе начала скапливаться пробка в обе стороны, на месте работают сотрудники экстренных служб.
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