В Алтайском крае в одном из домов взорвался бойлер, пострадала женщина

В одном из домов Заринска взорвался водонагревательный котел и разрушилась кирпичная стена, сообщает "Новое время".
Инцидент произошел 10 июля в микрорайоне Лесокомбинат. Звонок о произошедшем в службу спасения поступил от владельца дома. По его словам, в доме взорвался бойлер, обрушилась одна из стен помещения и отключилось электричество. На место приехали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.
В результате происшествия пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась. Причина взрыва оборудования не уточняется.
Служба "112" обращается к жителям города с просьбой соблюдать правила эксплуатации водонагревательных приборов.
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