"Бутылки, презервативы". Московский журналист раскритиковал Барнаул за мусор

Московский журналист Игорь Виттель раскритиковал Барнаул за разбросанный мусор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Изолента live".
Рассуждая о красивых местах в России, Виттель рассказал о поездке в Барнаул. По его словам, в городе нет нормальных гостиниц, а вид "с обрыва на берег" портят неубранные отходы.
"Мне говорят: у нас есть такой берег типа обрыва, там такой вид, а там все усеяно бутылками, презервативами, битым стеклом, окурками, грязью", – сказал журналист.
Виттель признался, что по этой причине его не тянет отдыхать в Барнауле, несмотря на то, что сам Алтай он считает фантастическим.
Виттель известен как обозреватель и ведущий РБК. Специализируется на материалах экономической тематики. Является постоянным автором в нескольких СМИ.
Комментарии
все усеяно бутылками, презервативами, битым стеклом, окурками, грязью
В Барнауле уже лет 15-20 дворников и нет толком. Вот и не убирают.
не убирают.
А попробовать не гадить? Хотя слабо понаехавшей деревне, тупо не понимают, привыкли под себя и вокруг...
Мне кажется он немножечко еврей
он немножечко еврей
Ну и таки шо?!!!
"Мне говорят: у нас есть такой берег типа обрыва, там такой вид, а там все усеяно бутылками, презервативами, битым стеклом, окурками, грязью", – сказал журналист.
Он именно так сказал?
Истинно журналистский слог.
"понаехавшей деревне" - попробуйте у моей мамы в деревне в ограде что нибудь кинуть.
"Коренные горожане" - не особо отличаются от такой деревни.
попробуйте у моей мамы в деревне в ограде что нибудь кинуть.
Так это в ограде нельзя,а за ней то можно.Вот понаехавшие так и поступают.Не свинячат у себя дома,а выбрасывают мусор в окна,т.е. ЗА ограду.
Ну и слава богу, одним г0вном в нашем городе меньше.
12.07.2020 09:18
- гость -
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И опять мимо кассы.
Не нужно всех под одну гребенку.
Меня с детства приучили к тому что есть мусорное ведро. Даже в деревенском доме.
И фантик от конфеты я всегда несу в мусорку, правда жаль что иногда приходится долго нести.
А попробовать не гадить? Хотя слабо понаехавшей деревне, тупо не понимают, привыкли под себя и вокруг
Около 99% населения и не мусорит, а 1% как мусорил так и будет. Дворникам придётся платить и придется убирать, ну или все 100% населения так и будут жить в грязи и мусоре.
09:04 Тётя Мотя "А попробовать не гадить?"
Тетя Мотя, давай начни с себя, перестань гадить вокруг себя, начни с простого, с комментариев на амике, хватит поливать всех грязью, мы увидим это и присоединимся к тебе. Начни с себя..
Около 99% населения и не мусорит,
Мусорит дофига населения. И причем совсем не бедные слои населения. (хотя алкашей с их бутыльками витасептов на общественные работы, как минимум, надо). Воспитание сейчас такое - мне все должны, а я ничего и никому.
В новых кварталах гадят тоже понаехавшие. За пределами своей квартиры. Там свое, а дальше ничьё. Бороться бесполезно
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12.07.2020 09:23
Клоп
Предлагаю, назло этому говну - завалить улицы города настоящим говном.
Клоп будет рад - это его естественная среда обитания.
09:42 Пионер "Воспитание сейчас такое - мне все должны, а я ничего и никому."
Пионер, он всегда пионер, не бывает бывших...пионеры были в далеком прошлом.
Возможно и о таком воспитании можно было говорить в далеком прошлом. Сейчас твое воспитание никого не интересует, всем на все наплевать, и государству на тебя и тебе на него. Каждый сам за себя, лишь бы вокруг него было хорошо, а что там подальше, это никого не колышит
"Воспитание сейчас такое"
Да воспитание совсем ни к черту - все друг другу хорошего дня желаю.
Кроме наших стариков - нахамят и довольны. Раскидают свои мусор, торгуя содовыми культурами и не думают собирать.
Молодцы.
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Заботятся о чистоте, а вы говорите дворников не надо...
Каждый сам за себя, лишь бы вокруг него было хорошо, а что там подальше, это никого не колышит
Вот да. Примерно так каждая свинота и рассуждает
презервативы
Ну так коронавирус же
Что бы в населенном пункте не было вообще мусора, это не реально. Другой разговор как налажена работа городских служб? Хорошо если налажена, но нужно для начала разобраться есть ли они (службы) ваабче!?
Опять таки все зависит от оплаты! Если уборщику платить мало, то идти на такую работу будут кто попало и задерживаться не будут, а значит требования к его труду постепенно будут снижаться и качество уборки будет плохим.
И не нужно тут продвигать мысль, что нужно не мусорить! Люди говорящие такое - начинайте жить в реальном мире!!! И тогда жизнь начнет налаживаться для всех!!! А пока вы с этой идеализацией вмешиваетесь во все споры, шуму при обсуждении много, а толку мало... Говорят о таких высказываниях - как в воду п*рнул...
Ну вот, чей-то план удался. Надёжный клин между поколениями вбит. Содовые культуры
Переехала в Алтайский край 25 лет назад.Тогда нравился больше-люди были лучше,что ли.Сейчас действительно стало больше хамов и гопников,почему не знаю.А Барнаул стал каким-то бетонным.Раньше центр вообще был зеленым-зеленым,сейчас даже по Ленина гулять не хочется-нечем дышать.А набережная неплохая,но тоже голая и на отшибе как-то,попробуй доберись до нее-а должна доступной быть для мам с колясками и пожилых,эти люди прежде всего и гуляют
Мне кажется пархатый специально смуту вносит
А люди ведутся
Другое поколение ,другие нравы. Молодёжь в основном озлоблена, почти все в какой то депрессии .Себя не уважают ,а пожилых и подавно. Мне кажется всё это от какой то безнадёги ,ни работы им,ни зарплаты. В стране одна ложь и бедность!!!!! Раньше были люди другие и город другой . Это только моё мнение
10:05 Пионер" Вот да. Примерно так каждая свинота и рассуждает"
Ты же о воспитании говорил, а сам всех свинотой обозвал, нехорошо, а еще пионер - всем ребятам пример. Сам-то из каких будешь, не свинотой, поди себя считаешь? А зря..
Стараюсь билетик, окурок, салфетку до урны или бака по приёму отходов. Ведь всё, что Вы бросили, дворнику нужно поднять
12.07.2020 09:04
Тётя Мотя
Ты не Мотя, ты тетя итальянца местного. В каком поколении предки барнаульцы?
Гость 10:42 - правильно сказал! Только нужно не предполагать, а утверждать...
От безысходности которая приводит к безденежью (сокращая возможности человека) человек становится человеку волком.
Если вопросов о том как покормить или прокормиться будет возникать меньше, то и люди сразу меняются в лучшую сторону. Сытый голодного не разумеет! И в обратную сторону тоже работает эта формула. Вот поэтому и есть такие наблюдения что раньше, ещё совсем недавно люди и жизнь не были такими жестокими. Если человека поместить в звериную среду, то он рано или поздно превратиться в зверя...
В каком поколении предки барнаульцы?
Ну так из Неаполя мы прямиком!
пока быдлу не будут руки дубинками за мусор ломать ничего не изменится. быдло потому и быдло что без дрына не отдупляет
Вы ещё не забывайте что фантик от конфеты можно бросить в урну, но ветер выкенет его оттуда, а то ещё принесет мусорас другого места.
А в Маскве такая чистота, все ухожено, нигде пылинки нет, асфальт шампунем моют. мАсковский журналист походу из тех, кто в чужом глазу пылинку видит, а в своем бревно не замечает. Или может вообще очки надо носить.
, а там все усеяно бутылками, презервативами, битым стеклом, окурками, грязью
Странно, что журналист не заметил как у нас собаки просто везде гадят по мнению чистоплотных барнаульцев))) и это еще дворники убирают! А не убирали бы - так куда там собакам за барнаульцами угнаться)))