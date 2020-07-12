Пассажиры подрались в барнаульском автобусе. Видео

Вечером 11 июля в краевой столице устроили драку пассажиры автобуса маршрута №41, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как парень что-то бросает в направлении молодых людей, после чего они поднимаются с целью наказать провокатора.
"Конфликт произошёл из-за того, что парень, который сидел спереди начал обзывать молодых людей и показывать им нецензурные жесты", — уточнил местный житель.
Водитель выгнал участников потасовки из автобуса. С ними была девушка и маленький ребенок.
В полиции по факту случившегося проводят проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Комментарии
И все без масок.
Гопота с пивасом!
и сразу руками махать, даже ребенок не помеха им
Ну ребенок же не помеха для того чтобы себя так вести и жрать пиво из бутылки в транспорте. После вчерашнего, видимо, папашка поправляется.