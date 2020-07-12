Алтайский край вошел в топ-10 регионов, где чаще болеют туберкулезом

Алтайский край включили в число регионов России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
В регионе зафиксировано 77,6 случая первого выявления болезни на 100 тысяч человек населения. По этому показателю край оказался на девятом месте.
В тройку вошли Чукотка (136,9 случая на 100 тысяч человек), Тува (119,3) и Кузбасс (93,7). Пятерку дополнили Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9).
В десятке также оказались Новосибирская (87,7), Хабаровский край (80), Астраханская (77,9), и Иркутская (74,1) области.
Наименьшая заболеваемость наблюдается в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5), Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях.
В среднем по России впервые выявляют 41,2 случая на 100 тыс. населения. Всего за 2019 год в стране зафиксировано 60,5 тыс. пациентов с туберкулезом. 7,5 тысяч человек с этим заболеванием скончались.
Комментарии
При Вите край много где лидер
ну вот - опять в лидерах, молодцы
12.07.2020 14:53
Пионер
При Вите край много где лидер
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По tbc край оказался в лидерах еще задолго до Вити.