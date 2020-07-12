Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае

Жесткое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 392-м километре Чуйского тракта вблизи села Образцовка Бийского района. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев и краевую Госавтоинспекцию.
По информации ведомства, 18-летний водитель Toyota RAV 4 ехал со стороны Горно-Алтайска в сторону Бийска. Во время движения он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со впереди движущимся автомобилем Toyota Caldina, который затем врезался в Toyota Gaia и Toyota RAV 4.
В результате аварии пассажир Toyta Gaia — женщина 1978 года рождения — получила телесные травмы. Ей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Caldina "Калдины"
а что Toyota не перевели? Больше бы автомобилей участвовало