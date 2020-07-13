Диетолог назвала продукты, которые "убивают" мозг

Известный диетолог Елена Соломатина назвала группы продуктов, которые замедляют мыслительную деятельность и при постоянном потреблении "убивают" мозг, сообщает "Комсомольская правда".
Во-первых, это трансжиры. Они мешают клеткам нормально функционировать, делая их мембрану жесткой и непроницаемой. Большое содержание трансжиров в маргарине, майонезе, полуфабрикатах и дешевых кондитерских изделиях.
Во-вторых, это быстрые углеводы. Они моментально перерабатываются в энергию, а затем в жир. Избыточный вес делает человека нечувствительным к инсулину, оставляя в крови глюкозу, которая разрушает сосуды.
К поврежденным местам устремляется холестерин, из него образуется бляшка, сужающая просвет сосуда. Это ухудшает снабжение головного мозга кислородом, который переносится с кровью.
Быстрые углеводы в избытке есть во всех сладостях. Не стоит злоупотреблять в том числе и мучными изделиями, макаронами и хлебом.
В-третьих, на умственную деятельность негативно влияет потребление солений. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего возникают отеки, затрудняя циркуляцию крови и снабжение мозга кислородом.
Поэтому лучше избегать чрезмерного употребления консервированных огурцов, помидоров и грибов, а также соленой рыбы и колбасных изделий.
В-четвертых, стоит отказаться от продуктов с большим содержанием консервантов, ароматизаторов и красителей. Они опасны для клеток мозга токсинами и свободными радикалами.
Комментарии
Если перечисленные продукты так вредны, почему их продают, не предупреждая о вреде?
Пальмовое масло это трансжиры, которые толкают в молочку и кондитерку.
очередной бред
Они моментально перерабатываются в энергию, а затем в жир.
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Моя жизнь уже не будет прежней......
Вообще-то жиры при расщеплении дают большое количество энергии и в остатке - воду.
Быстрые углеводы мозгу необходимы! При умственной работе мозг потребляет самое большое количество энергии, а ее он может получить именно из глюкозы.
Учите матчасть.
А вот консерванты и красители - чистая химия. Это вредно. Но все диетические продукты их содержат.
Так что пусть ваш диетолог идёт в библиотеку.
Все хорошо в меру.