В Барнауле началось отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-3

В Барнауле начались отключения горячей воды по контуру ТЭЦ-3 из-за гидравлических испытаний, сообщает пресс-центр мэрии.
Отключения пройдут с 13 июля по 3 августа. Первые 8 дней специалисты СГК будут проверять трубопроводы на прочность под большим давлением, а затем приступят к устранению повреждений и капитальным ремонтам в контуре станции.
В компании отмечают, что гидравлические испытания тепловых сетей проводятся с использованием в трубопроводе воды комнатной температуры – от + 30°С до 35°С. В случае ее залпового выброса или выхода на поверхность из-за повреждения она не будет представлять опасности для людей.
Всего без горячей воды останутся более 1300 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор. Проверить, в каком контуре находится определенный дом, можно здесь.
Комментарии
Зачем нужен СанПин по которому отключения максимум 2 недели, если его даже не планируют соблюдать. Ни разу не соблюдали и ни кто не несёт ответственности за нарушения.
Нужно было в конституции прописать видимо