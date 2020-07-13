Фестиваль имени Михаила Евдокимова пройдет в новом формате из-за пандемии

В 2020 году из-за пандемии коронавируса изменится формат проведения ХII Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки". Средства на его проведение будут выделены в виде президентского гранта.
Часть мероприятий, такие как конкурс рисунков "Моя Родина – Россия, моя Родина – Алтай", фестиваль детского творчества "Радуга юных талантов России" и фестиваль народных талантов "Все мы – россияне, все мы – земляки", в этом году пройдет в онлайн-формате.
"На 7 августа запланированы памятные мероприятия в поселке Верх-Обском Смоленского района. В этот день исполняется 15 лет со дня гибели заслуженного артиста России Михаила Евдокимова. В каком формате они пройдут, станет понятно в конце июля, но о массовом посещении и проведении мероприятий на стадионе речи не идет", – подчеркнула исполнительный директор фестиваля "Земляки" Наталья Рябцева.
Финальной частью фестиваля станет большой концерт, который состоится 7 декабря в Барнауле, пишет официальный сайт региона.
Комментарии