В России резко подорожал анальгин

Средняя цена на анальгин российского производства в текущем месяце выросла на 26,5% относительно прошлого года. Информацию об этом "Известия" получили из Единой межведомственной информационной системы.
10 таблеток дозировкой 500 мг теперь обойдутся в 17 рублей, а в июне 2019 такая упаковка стоила в среднем 14 рублей.
В зависимости от производителя препарат подорожал до 38%. Больше всех, исходя из данных компании DSM Group, выросла в цене упаковка анальгина с 10 таблетками от производителя "Медисорб" и с 20 таблетками от компании "Авексима" – на 38%, до 14 и до 65 рублей соответственно.
За год средняя цена анальгина увеличилась на 38,5%.
Комментарии
В мире он запрещен к применению а у нас цена растет, утилизировать дороже решили продать.
О... вообще не знала, что его ещё производят! Когда-то от любой боли помогал.