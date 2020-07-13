15-летний подросток умер от чумы в Монголии

В монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирована смерть, причиной которой могла стать бубонная чума. Об этом 12 июля сообщили местные СМИ.
"Погибший – 15-летний мальчик, съевший мясо сурка. Движение транспорта в таких сомонах данной провинции, как Тугруг, Шарга, Цээл, Бугат и Алтай, закрыто до тех пор, пока не будет объявлен окончательный анализ лабораторного исследования на выявление бубонной чумы", – сказано в официальном сообщении.
Напомним, что из-за вспышки бубонной чумы в Монголии, в Республике Алтай запретили охоту на сурков. На территории региона в Кош-Агачском районе действует природный очаг чумы.
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