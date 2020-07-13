Обед семьи краснокнижных соколов на Алтае попал на видео

В июне специалисты Сайлюгемского национального парка установили фотоловушки на двух гнездовых участках соколов балобанов, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории. Это позволит ученым лучше изучить, как балабаны исполняют родительские функции: частоту кормления и рацион питания потомства.
Просматриваемые камерами участки облюбовали краснокнижные птицы. В двух мониторинговых гнездах вылупилось по четыре птенца.
Нацпарк опубликовал видеозапись, на которой видно, как сокол кормит свое потомство. Примечательно, что представлен не только видеоряд, но и звук. Отчетливо слышно, как пищат птенцы, желая поскорее получить свою порцию.
Согласно результатам наблюдений, основной рацион их питания составили пищухи, суслики и небольшие птицы.
Взрослые особи отправляются на охоту около 5 часов утра. Кормление же продолжается до позднего вечера.
Кроме того, ученые стали свидетелями нескольких атак на гнездо со стороны более крупных хищных птиц – бородача и степного орла. Самец успешно пресек все покушения на свое потомство.
Балобан – вид хищных птиц семейства соколиных. По оценкам экспертов, в России гнездится не более двух тысяч пар.
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