Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова начинает постепенно разрушаться

Жительница Алтайского края в сообществе Barnaul22 рассказала о состоянии часовни, которая находится на месте гибели Михаила Евдокимова. С нее начинает осыпаться штукатурка, появляются трещины, отслаивается плитка.
Женщина не смогла найти информацию о том, за чей счет должна ремонтироваться часовня и вспомнила о том, что ранее активисты писали петицию с просьбой передать памятник на баланс Зонального района.
"Не хотелось бы, чтобы память о Михаиле Евдокимове ушла в разруху и стерлась с лица земли. Хотелось бы хоть как-то привлечь внимание властей к состоянию мемориального комплекса", – подытожила жительница края.
Комментарии
При чем тут баланс Зонального района? Часовня - культовое заведение, путь ее ЗАО РПЦ реставрирует!
Да, ладно? Не может быть? Разрушается???? А я-то думал она из мифрила с адамантиевым покрытием сделана...
Алё, уже 14 лет прошло! Ремонтировать ее вряд ли кто-то будет. так что, сами, господа , сами.
Михаил был талантливым юмористом, актёром, но жил во грехе и распутстве (с точки зрения православия). Тогда почему часовня, а не монумент, не памятник?
Не стоит путать культ с культурой.