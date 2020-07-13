"Комета "падает" на Гоньбу". Фотосет красивого явления над Барнаулом

Фото: instagram.com/grad.i.ent/
Барнаулец сделал качественные снимки кометы C/2020F3 (NEOWISE), которую могут в ночное время наблюдать жители Алтайского края. Их он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
"В кадре засветился даже метеорчик, ну, а в конце удалось словить комбо: густой предрассветный туман, комету и серебристые облака, – подписал снимки фотограф. – Бонусное фото (4) специально для РЕН ТВ: комета "падает" на Гоньбу".
Отметим, что C/2020F3 (NEOWISE) считается самой яркой кометой за последние семь лет. По прогнозу ученых, на минимальном расстоянии от Земли она пройдет 23 июля, но уже сейчас в темное время суток ее можно наблюдать даже невооруженным глазом, если позволяют погодные условия.
Ранее этому же барнаульцу удалось сфотографировать комету C/2020F3 (NEOWISE), снимки которой он также выложил в Сети. В комментариях под постом барнаульцы оценили старания мужчины, а некоторые из них увидели в космическом объекте мистику и таинственные знаки.
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