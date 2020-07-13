За полгода в Алтайском крае заключили более 1600 социальных контрактов

В первом полугодии 2020 года в Алтайском крае заключили более 1600 социальных контрактов. Регион вошел в число пилотных муниципалитетов по предоставлению государственной социальной помощи по соцконтрактам.
На эти цели из федерального бюджета было выделено более 244 миллионов рублей и еще почти 2,5 миллиона добавили из краевого бюджета.
С 2013 по 2019 год помогли более полутора тысячам малоимущих семей. Средний размер помощи на основании социального контракта составил в 2019 году 22 тысячи рублей. По состоянию на 1 июля 2020 года в крае заключили 1689 социальных контрактов. 40,4% из них направлены на поиск работы, 27,6% – на обучение, 8% – на развитие предпринимательской деятельности, а 23,8% – на преодоление трудной жизненной ситуации. Кроме того, социальный контракт реализуется на развитие личного подсобного хозяйства.
В Минсоцзащиты отметили, что социальный контракт – способ, который позволяет снизить уровень бедности, пишет официальный сайт региона.
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