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Аграрии нужны всегда. Кого и чему учат на биолого-технологическом факультете АГАУ

, ИА "Амител"
Алтайский аграрный вуз готовит технологов по переработке сельхозпродукции и специалистов по разведению и содержанию животных

Аграрный комплекс – крупный сектор экономики Алтайского края. Именно поэтому аграрные специалисты на предприятиях региона всегда востребованы. Качественное профильное образование уже более семи десятков лет дает Алтайский государственный аграрный университет. Сейчас здесь как раз идет приемная кампания. В АГАУ рассказали, кому и зачем стоит выбирать один из старейших факультетов – биолого-технологический.

Факультет готовит бакалавров по трем направлениям. Выпускники "Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции" умеют организовать производство, переработку, хранение и стандартизацию сырья сельхозпродукции.

Специалисты направления "Продукты питания животного происхождения" знают все о контроле качества продукции, имеют навыки разработки новых видов продукции, владеют современными технологиями в области здорового питания.

И третье направление – "Зоотехния". Здесь готовят технологов производства молока и мяса, продуктов пчеловодства, кинологов, а также специалистов по разведению, генетике и селекции животных. Такие специалисты знают, как спланировать и провести работы по содержанию, кормлению, разведению сельскохозяйственных животных, пушных зверей, птиц, пчел, рыб и собак. Также по направлению "Зоотехния" университет готовит магистрантов.

Специалисты всех трех направлений сейчас очень востребованы на предприятиях АПК, в селекционных центрах, маркетинговых организациях, научно-исследовательских институтах.

Вступительные испытания:

бакалавриат – русский язык, математика, биология; магистратура – компьютерное тестирование.

Сроки приема документов:

Бакалавриат (очная форма обучения) – по результатам вступительных испытаний до 8 августа 2020 года; по результатам ЕГЭ – до 18 августа 2020 года;

Бакалавриат (заочная форма обучения) – по результатам вступительных испытаний до 29 августа 2020 года; по результатам ЕГЭ – до 29 августа 2020 года.

Магистратура (очная форма обучения) – до 20 июля 2020 года;

Магистратура (заочная форма обучения) – до 29 августа 2020 года.

Алтайский государственный аграрный университет
Телефон приемной комиссии АГАУ: (3852) 62-83-52.
Сайт: http://e.asau.ru/facults/003/

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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