На Алтае шахтер украл с рудника восемь килограммов взрывчатки и пытался ее продать

В Алтайском крае двое мужчин пытались продать восемь килограммов аммонита и средства для его инициирования. Незаконную реализацию пресекли сотрудники ФСБ, пишет ТАСС.
"Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в Локтевском районе с поличным задержали двух местных жителей 1979 и 1985 годов рождения, которые пытались сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства – аммонит (смесь тротила и аммиачной селитры), а также средства для его инициирования", – говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что один из мужчин работал на предприятии АО "Сибирь Полиметаллы". По версии правоохранителей, за несколько смен он похитил взрывчатое вещество, детонатор и детонирующий шнур.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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