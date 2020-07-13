По западу Алтайского края объявили чрезвычайную пожароопасность

До 17 июля в Алтайском крае сохранится пожароопасность четвертого класса, а в западных районах региональное управление МЧС России объявило наивысший класс горимости, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным гидрометцентра, на территории края 15 и 16 июля ожидается сухая погода с сильным и порывистым ветром. Днем в эти дни воздух прогреется до +31°С. Ветер 6-12 м/c, с порывами до 18 м/c.
В регионе сохраняется четвертый класс горимости. В Волчихинском и Кулундинском районах объявили наиболее высокий уровень пожароопасности.
МЧС просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возгорания немедленно вызывать пожарных по номеру 101.
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