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Путин предложил "кардинально" решить жилищный вопрос в России

, ИА "Амител"
Президент призвал "ставить перед собой амбициозные цели"
Фото: kubnews.ru

Фото: kubnews.ru

Российские власти впервые за всю историю имеют шанс "кардинально решить жилищный вопрос в стране", заявил президент Владимир Путин в ходе заседания совета по национальным проектам.

"Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", – сказал глава государства.

Путин попросил правительство и вице-премьера Марата Хуснуллина уделить проблеме нового жилья особое внимание. В свою очередь Хуснуллин заявил, что к 2026 году уже пять миллионов семей смогут получить жилье, а президент счел это возможным и призвал "ставить перед собой амбициозные цели".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.07.2020 17:27
- гость -

заявил, что к 2026 году уже пять миллионов семей смогут получить жилье

Повторяемся?
"К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов". Второй этап в минэкономразвития рассматривают как "рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу" - информационные, био- и нанотехнологии. На третьем этапе, с 2017 до 2020 года, предусматривается "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве."

13.07.2020 17:39
Босямбр

Сказочник.

13.07.2020 17:39
CALIBR

В декабре 1999 года была обнародована теоретическая статья тогдашнего премьер-министра Владимира Путина "Россия на рубеже тысячелетий", и там содержались следующие замечания: необходимо обеспечить преодоление затянувшегося кризиса, создать предпосылки быстрого и устойчивого экономического и социального развития страны. "Подчеркиваю, именно быстрого, поскольку сроки на раскачку стране не отпущены,— указал тогда Владимир Путин и продолжил: — Вот расчеты экспертов. Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии и Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год. Если сумеем в течение этих же 15 лет выдерживать темпы прироста ВВП на уровне 10% в год, то достигнем нынешнего уровня душевого производства ВВП Великобритании или Франции".
24.11.04. КоммерсантЪ

* была одна амбициозная задача у президента , да зигзаг удачи не в строчку получился - зашился он.
Вывод : не надо ставить повышенных амбициозных задач , не просчитав возможностей...

13.07.2020 17:40
- гость -

Да чё этого балабола слушать?

13.07.2020 17:41
- гость -

Майские указы.
В 2024 году должны выполняться вот такие нормативы:

1.”Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%”.
2.”Увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год”.
3.”Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда”.

13.07.2020 17:41
гость

Лучше долги по ипотеке спишите! Вот это будет "амбициозно"

13.07.2020 17:44
Васисуалий

Я помню Горбачева, как он обещал каждой советской семье по благоустроенной квартире)))...Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000"

13.07.2020 17:47
капрал

Феноменального прорыва в болоте можно ожидать только если туда метеорит из космоса прилетит. Фургала бы сделали президентом, он бы навел порядок и не балаболил как ботоксный

13.07.2020 17:48
капрал

А вы заметили, что ставки по депозитам упали до самомого дна, а ставки по кредитам стоят на месте. Шанс, это возможность одеть ошейник Грефа?

13.07.2020 17:53
капрал

Это он красной плесени наслушался что ли? Каждому муравью, дам по муравейнику, каждой мухе по слону, каждому другу по скважине

13.07.2020 17:55
гость

Португалию то догоним?

13.07.2020 18:06
- гость -

Дед как себе представляет при доходе среднего класса в 17 тысяч деревянных еще и жильё приобретать?!

13.07.2020 18:08
- гость -

Мы эту байду ещё от Горбачёва слышали, и ещё раньше.

13.07.2020 18:09
- гость -

Амбициоз лечится? Или фатально?

13.07.2020 18:11
CALIBR

Если жилищный вопрос поставить правильно , он стоит долго : со времён всех руководителей СССР и продолжателей по его соц.обязательствам.

13.07.2020 18:14
- гость -

В разговорной речи «склерозом» часто называют нарушение памяти, как правило, связывая это с пожилым возрастом.

13.07.2020 18:14
- гость -

Мы с Калибром думаем что окончательно жилищный вопрос решит только Навальный когда он придёт к власти.Также решатся и многие других проблемы РФ.

13.07.2020 18:18
- гость -

Навальный никогда не придет к власти. Этож просто блоггер

13.07.2020 18:20
гость

Да что там думать сейчас напишет указ всем работодателям
платить по 200 000 руб. своим работникам и всем по квартире выдать
и все...

13.07.2020 18:23
Гость

Один Хрущев, подсмотрев в стране мечтающей нас поработить, что то построил
А обещали все и обещают !
Самое печальное - они в это верят !

13.07.2020 18:23
- гость -

Навальный никакой ни ютубовский хайпожор стригущий с того купюры.Послушайте с нами Эха Москвы и вы поймёте что Навальный мощный политик.

13.07.2020 18:25
- гость -

Навальный никогда не придет к власти.

К сожалению у нас с оппозиционными кандидатами дела обстоят очень плохо, и вполне может так быть, что придёт день когда прозвучит: "А кто если не Навальный?"

13.07.2020 18:29
- гость -

"...вполне может так быть, что придёт день когда прозвучит: "А кто если не Навальный?"Хотя у него,конечно,очень и очень плохо с головой"

13.07.2020 18:34
Doka

Может очередная, предвыборная.. кой-какую оптимизацию получили.

13.07.2020 18:42
Евгений

> Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать.

Пару лет назад точно такие же слова были про технологический прорыв.

Вообще чисто с логической точки зрения непонятно - а что это за шанс такой? Откуда он появился? Чего и каких возможностей у нас не было до этого? И почему этот "шанс" ограничен по времени, что надо его вот прям сейчас ухватить, иначе будет поздно?

Вроде работать надо было всегда, и технический прогресс был всегда. Непонятно, что подразумевается под "шансом".

13.07.2020 18:42
- гость -

13.07.2020 18:23
- гость -
...вы поймёте что Навальный мощный политик.
Усилим сюжетную линию:Леха-президан,ксюха-премьер...(вам с калибром должно понравиться)По законам жанра,добавим немного интриги-за что-то леха садит юль ксюху в тюрьму,и доводит ее до инвалидности.Затем сбегает...в Ростов,который к тому времени по предложению Украины будет уже украинским,ксю выкатывается на коляске с цугундера,и через день исцеляется...В конце все танцуют.
Не прокатит у нас,предложу в Болливуд.

13.07.2020 18:47
- гость -

Мне кажется что тот мужик который обещал пенсионный возраст не поднимать боты двинул
А этот персонаж, за слова того мужика не отвечает

13.07.2020 18:50
CALIBR

13.07.2020 18:14
- гость -
Мы с Калибром думаем что окончательно жилищный вопрос решит только Навальный когда он придёт к власти.Также решатся и многие других проблемы РФ.
+++++++++++++++
МЫкала , что же ты так о Путине плохо думаешь после обнуления ? Понимаю,что выпав один раз на всём лету в форточку из кукурузника, ты с тех пор начал заходиться в фееричном босьминоговом бреде тролля местного разлива ,но ... теряешь квалификацию, однакА .

13.07.2020 18:53
гость

готовится очередной прорыв! ждёмс(с)

13.07.2020 18:59
- гость -

Ты выбирай выражения, а то не ровен час побежишь зигзагами жаловаться с мамкой и рассеченным лбом.

13.07.2020 19:03
- гость -

Странно. За свои слова не отвечает Вова, а тролят Казимира и Навального

13.07.2020 19:05
- гость -

Потребность врать - симптом психического заболевания. Причём, возрастом это не обусловлено.

13.07.2020 19:20
CALIBR

13.07.2020 19:03
- гость -
Странно. За свои слова не отвечает Вова, а тролят Казимира и Навального
+++++++++++++++
Да пусть почешет язык ущербный свой : головой о планету - не каждому дано.

Пожалеть, простить фигляра.

13.07.2020 19:26
- гость -

Мне кажется что тот мужик который обещал пенсионный возраст не поднимать боты двинул А этот персонаж, за слова того мужика не отвечает

Такую гениальную отмазку я ещё не встречал.

13.07.2020 19:42
- гость -

Путин предложил "кардинально" решить жилищный вопрос в России

Это он на рай намекает?))

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