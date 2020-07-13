Путин предложил "кардинально" решить жилищный вопрос в России

Российские власти впервые за всю историю имеют шанс "кардинально решить жилищный вопрос в стране", заявил президент Владимир Путин в ходе заседания совета по национальным проектам.
"Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", – сказал глава государства.
Путин попросил правительство и вице-премьера Марата Хуснуллина уделить проблеме нового жилья особое внимание. В свою очередь Хуснуллин заявил, что к 2026 году уже пять миллионов семей смогут получить жилье, а президент счел это возможным и призвал "ставить перед собой амбициозные цели".
Комментарии
заявил, что к 2026 году уже пять миллионов семей смогут получить жилье
Повторяемся?
"К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов". Второй этап в минэкономразвития рассматривают как "рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу" - информационные, био- и нанотехнологии. На третьем этапе, с 2017 до 2020 года, предусматривается "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве."
Сказочник.
В декабре 1999 года была обнародована теоретическая статья тогдашнего премьер-министра Владимира Путина "Россия на рубеже тысячелетий", и там содержались следующие замечания: необходимо обеспечить преодоление затянувшегося кризиса, создать предпосылки быстрого и устойчивого экономического и социального развития страны. "Подчеркиваю, именно быстрого, поскольку сроки на раскачку стране не отпущены,— указал тогда Владимир Путин и продолжил: — Вот расчеты экспертов. Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии и Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год. Если сумеем в течение этих же 15 лет выдерживать темпы прироста ВВП на уровне 10% в год, то достигнем нынешнего уровня душевого производства ВВП Великобритании или Франции".
24.11.04. КоммерсантЪ
* была одна амбициозная задача у президента , да зигзаг удачи не в строчку получился - зашился он.
Вывод : не надо ставить
повышенныхамбициозных задач , не просчитав возможностей...
Да чё этого балабола слушать?
Майские указы.
В 2024 году должны выполняться вот такие нормативы:
1.”Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%”.
2.”Увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год”.
3.”Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда”.
Лучше долги по ипотеке спишите! Вот это будет "амбициозно"
Я помню Горбачева, как он обещал каждой советской семье по благоустроенной квартире)))...Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000"
Феноменального прорыва в болоте можно ожидать только если туда метеорит из космоса прилетит. Фургала бы сделали президентом, он бы навел порядок и не балаболил как ботоксный
А вы заметили, что ставки по депозитам упали до самомого дна, а ставки по кредитам стоят на месте. Шанс, это возможность одеть ошейник Грефа?
Это он красной плесени наслушался что ли? Каждому муравью, дам по муравейнику, каждой мухе по слону, каждому другу по скважине
Португалию то догоним?
Дед как себе представляет при доходе среднего класса в 17 тысяч деревянных еще и жильё приобретать?!
Мы эту байду ещё от Горбачёва слышали, и ещё раньше.
Амбициоз лечится? Или фатально?
Если жилищный вопрос поставить правильно , он стоит долго : со времён всех руководителей СССР и продолжателей по его соц.обязательствам.
В разговорной речи «склерозом» часто называют нарушение памяти, как правило, связывая это с пожилым возрастом.
Мы с Калибром думаем что окончательно жилищный вопрос решит только Навальный когда он придёт к власти.Также решатся и многие других проблемы РФ.
Навальный никогда не придет к власти. Этож просто блоггер
Да что там думать сейчас напишет указ всем работодателям
платить по 200 000 руб. своим работникам и всем по квартире выдать
и все...
Один Хрущев, подсмотрев в стране мечтающей нас поработить, что то построил
А обещали все и обещают !
Самое печальное - они в это верят !
Навальный никакой ни ютубовский хайпожор стригущий с того купюры.Послушайте с нами Эха Москвы и вы поймёте что Навальный мощный политик.
Навальный никогда не придет к власти.
К сожалению у нас с оппозиционными кандидатами дела обстоят очень плохо, и вполне может так быть, что придёт день когда прозвучит: "А кто если не Навальный?"
"...вполне может так быть, что придёт день когда прозвучит: "А кто если не Навальный?"Хотя у него,конечно,очень и очень плохо с головой"
Может очередная, предвыборная.. кой-какую оптимизацию получили.
> Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать.
Пару лет назад точно такие же слова были про технологический прорыв.
Вообще чисто с логической точки зрения непонятно - а что это за шанс такой? Откуда он появился? Чего и каких возможностей у нас не было до этого? И почему этот "шанс" ограничен по времени, что надо его вот прям сейчас ухватить, иначе будет поздно?
Вроде работать надо было всегда, и технический прогресс был всегда. Непонятно, что подразумевается под "шансом".
13.07.2020 18:23
- гость -
...вы поймёте что Навальный мощный политик.
Усилим сюжетную линию:Леха-президан,ксюха-премьер...(вам с калибром должно понравиться)По законам жанра,добавим немного интриги-за что-то леха садит
юльксюху в тюрьму,и доводит ее до инвалидности.Затем сбегает...в Ростов,который к тому времени по предложению Украины будет уже украинским,ксю выкатывается на коляске с цугундера,и через день исцеляется...В конце все танцуют.
Не прокатит у нас,предложу в Болливуд.
Мне кажется что тот мужик который обещал пенсионный возраст не поднимать боты двинул
А этот персонаж, за слова того мужика не отвечает
13.07.2020 18:14
- гость -
Мы с Калибром думаем что окончательно жилищный вопрос решит только Навальный когда он придёт к власти.Также решатся и многие других проблемы РФ.
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МЫкала , что же ты так о Путине плохо думаешь после обнуления ? Понимаю,что выпав один раз на всём лету в форточку из кукурузника, ты с тех пор начал заходиться в фееричном босьминоговом бреде тролля местного разлива ,но ... теряешь квалификацию, однакА .
готовится очередной прорыв! ждёмс(с)
Ты выбирай выражения, а то не ровен час побежишь зигзагами жаловаться с мамкой и рассеченным лбом.
Странно. За свои слова не отвечает Вова, а тролят Казимира и Навального
Потребность врать - симптом психического заболевания. Причём, возрастом это не обусловлено.
13.07.2020 19:03
- гость -
Странно. За свои слова не отвечает Вова, а тролят Казимира и Навального
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Да пусть почешет язык ущербный свой : головой о планету - не каждому дано.
Пожалеть, простить фигляра.
Мне кажется что тот мужик который обещал пенсионный возраст не поднимать боты двинул А этот персонаж, за слова того мужика не отвечает
Такую гениальную отмазку я ещё не встречал.
Путин предложил "кардинально" решить жилищный вопрос в России
Это он на рай намекает?))