Реконструкцию участка алтайской трассы завершили досрочно

Подрядчик досрочно завершил реконструкцию двухкилометрового участка федеральной автодороги Барнаул – Рубцовск – Казахстан в Шипуновском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
Речь идет о проезжей части с 173-го по 175-й километр, где износ конструктивных слоев достигал 50%. Дорожную одежду усилили, выполнив покрытие из цементобетона.
"Цементобетон лежит в основании федеральных дорог в регионе, он обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции дорожной одежды, – рассказал главный инженер учреждения Сергей Рубаненко. – В качестве покрытия впервые применили его именно на этом участке".
Кроме того, осуществлено строительство двух стоянок транспорта и системы водоотвода. Работы завершили на три месяца раньше, чем планировалось.
Теперь остается установить необходимые дорожные знаки и перенаправить транспортный поток с объездной дороги. Это планируют сделать уже в начале августа.
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