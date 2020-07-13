ФСБ предъявила журналисту Сафронову обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение бывшему журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову. До этого он находился в статусе подозреваемого и своей вины не признал, пишет РИА "Новости".
"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", – рассказал агентству адвокат Иван Павлов.
Чтобы поддержать Сафронова, у здания СИЗО Лефортово собралось около 50 журналистов. Нескольких человек задержали.
Напомним, что, по версии следствия, Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии и передавал сведения о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку.
Комментарии
передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.
+++++++++++++++
В обход резолюций ООН ?
Так-то,торговля оружием не запрещена и,более того - в 1991 году при ООН создан так называемый Регистр вооружений , где государства,торгующие оружием, представляют отчётность.
Россия,как крупный игрок на рынке вооружений , входит в этот Регистр и отчитывается.