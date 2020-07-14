Почти 45 млн рублей выделили на приобретение спецтехники в Алтайском крае

В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" на закупку специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования Алтайскому краю из федерального бюджета выделили 44,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
Отмечается, что в подведомственное учреждение "Алтайлес" уже поступили гусеничные бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, колесный трактор и лесные плуги. Технику будут использовать для тушения лесных пожаров и проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
Стоимость поступившего оборудования составила 36,9 млн рублей. Поскольку свыше 7 млн рублей удалось сэкономить, Минприроды готовит документы для проведения новых аукционов.
Комментарии
А новые бензопилы они тоже за наши налоги покупают?
я так понимаю этими грейдерами теперь можно будет с корнем лес валить. не оставляя пеньки. ну...даже удобнее ....
В лесном вот на выходных ездил, продолжается вырубка. очередную свежую полянлку нашёл, квадратов 50. одни пеньки и опилки.
Алтайлес как и коронавирус бездонная бочка по отмучиванию бюджетных денег....
Алтайлесу о обенно надо охранять лес от пожаров, ведь они его этот лес, ленточный бор пилят, и скоро на его месте будет пустыня. Огромное спасибо Богданычу!!!