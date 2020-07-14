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В России разрабатывают двигатель для полетов за Солнечную систему

, ИА "Амител"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что это путь к развитию ядерной космической энергетики
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель, который позволит отправлять тяжелые корабли за пределы Солнечной системы, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда".

По его словам, на традиционных химических силовых установках (кислородно-керосиновых или водородных) к дальним планетам улететь не получится. Для таких задач необходимо использовать ионный двигатель.

"Только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы", – сообщил Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса также добавил, что это путь к развитию ядерной космической энергетики.

Он также отметил, что сейчас специалисты госкорпорации работают над транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.07.2020 11:48
- гость -

да при рогозине хоть что-нибудь построили бы... А то кроме воровства в космических масштабах, да эксплуатации престарелых союзов больше ничего и не видно...

14.07.2020 11:53
krash

дауж. уж сколько всего нам обещали. Чето ётафон вспомнился...чехол там какойто.... эх...сколько денег в Ж....у. Хотя нет не туда...в дачи, яхты....

14.07.2020 11:55
АБОРИГЕН

Да всем плевать что говорит и считает этот гуманитарий-недоучка.

14.07.2020 11:57
- гость -

не дай бог...уничтожат солнечную систему на хрен...

14.07.2020 12:05
- гость -

гравицапу?

14.07.2020 12:08
- гость -

Не уничтожат солнечную систему. Уничтожат средства налогоплательщиков.

14.07.2020 12:10
- гость -

Хахаха.. это очень смешно сейчас бвло

14.07.2020 12:15
- гость -

Это не тот Рогозин который зуб давал, что к 2015 году Восточный достроят?

14.07.2020 12:17
- гость -

для полетов за Солнечную систему - это как за угол что ли?

14.07.2020 12:27
Медведь-шатун

Молодец у Вовки учится, уж врать так врать, с шиком, с размахом!!!

14.07.2020 12:46
Босямбр

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