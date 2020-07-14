В России разрабатывают двигатель для полетов за Солнечную систему

Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель, который позволит отправлять тяжелые корабли за пределы Солнечной системы, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда".
По его словам, на традиционных химических силовых установках (кислородно-керосиновых или водородных) к дальним планетам улететь не получится. Для таких задач необходимо использовать ионный двигатель.
"Только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы", – сообщил Рогозин.
Гендиректор Роскосмоса также добавил, что это путь к развитию ядерной космической энергетики.
Он также отметил, что сейчас специалисты госкорпорации работают над транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Комментарии
да при рогозине хоть что-нибудь построили бы... А то кроме воровства в космических масштабах, да эксплуатации престарелых союзов больше ничего и не видно...
дауж. уж сколько всего нам обещали. Чето ётафон вспомнился...чехол там какойто.... эх...сколько денег в Ж....у. Хотя нет не туда...в дачи, яхты....
Да всем плевать что говорит и считает этот гуманитарий-недоучка.
не дай бог...уничтожат солнечную систему на хрен...
гравицапу?
Не уничтожат солнечную систему. Уничтожат средства налогоплательщиков.
Хахаха.. это очень смешно сейчас бвло
Это не тот Рогозин который зуб давал, что к 2015 году Восточный достроят?
для полетов за Солнечную систему - это как за угол что ли?
Молодец у Вовки учится, уж врать так врать, с шиком, с размахом!!!
Мечтатели.