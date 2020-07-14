21-летняя жительница Барнаула погибла в ДТП в Горном Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай
Вечером 13 июля в Чемальском районе Республики Алтай в ДТП погибла 21-летняя жительница Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Предварительно установлено, что девушка двигалась со стороны села Чемал в сторону села Усть-Сема за рулем своего автомобиля Honda CR-V. На повороте автолюбительница не справилась с управлением, вылетела на обочину, из-за чего машина перевернулась и ударилась о припаркованный рядом Hyundai Sonata.
От полученных травм девушка скончалась на месте. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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