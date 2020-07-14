Алтайский футболист перешел в омский "Иртыш"

Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" объявил о переходе футболиста Евгения Кузнецова в омский "Иртыш", который в предстоящем сезоне будет выступать в Футбольной национальной лиге.
Как отметил президент ФК "Иртыш" Сергей Новиков, за играми Евгения Кузнецова следили в течение трех лет. В клубе считают, что поскольку он воспитанник сибирского футбола, то проблем с адаптацией в новой команде не возникнет.
Евгений Кузнецов родился 2 июля 2000 года в Барнауле. В "Динамо" играл с 2017 по 2020 год. В общей сложности он провел 30 матчей, в которых забил два гола. Имеет разряд кандидата в мастера спорта по футболу.
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