В Барнауле мужчина одним ударом сломал полицейскому кости

Следователи возбудили уголовное дело против жителя одного из российских регионов, который напал на барнаульского полицейского и травмировал его, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Инцидент произошел вечером 12 июля. Мужчина, который прибыл в Алтайский край на заработки, затеял драку у одного из развлекательных заведений Барнаула и был задержан полицией.
"После того как гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, он продолжил свои противоправные действия и ударил одного из сотрудников полиции по лицу, причинив несколько переломов", – рассказали в ведомстве.
В настоящее время злоумышленник задержан. Следователем готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Вот когда чиновника вора задерживают, то обязательно на него наручники наденут, а вот на задержанного за драку, да ещё и в состоянии опьянения поленились. А мы теперь оплачивай его содержание в тюрьме.
хлипкие пошли полицаи
заголовок прям словно боййййца задержали. а тут я так понимаю нос сломали. Так там хрящщщщики а не кости ...ох амик амик....
как звать задержанного?
Стейтем Джейсон?
14.07.2020 16:28
krash
заголовок прям словно боййййца задержали. а тут я так понимаю нос сломали. Так там хрящщщщики а не кости ...ох амик амик....
--
У тебя нос без кости? Как у клоуна что-ли?
14.07.2020 16:28
krash
С чего ты взял, что нос? Почему не челюсть? Или тебе так захотелось?
16:37
Нос - без кости. Или вы черепушек не выдывали?
Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Понимаете? Я уж не говорю сейчас о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это могут быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определённой работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующую профессию.(c)
как звать задержанного?
Стейтем Джейсон?
Стейтем Джейсон приехал на заработки в Барнаул? Это маловероятно
16:42
- гость -
Россия. 2030 год. Москва - это уже Душанбе.
Идёт по улице Путин, навстречу ему бабка
- Спасибо тебе, отец не родной!
- Ассалам алейкум! - ответил Путин и пошёл дальше.
14.07.2020 16:39
- гость -
16:37
Нос - без кости. Или вы черепушек не выдывали?
--
Ну если переносица не относиться к носу, тогда да!
Носовая кость (os nasale) парная кость, в виде прямо-угольной пластинки образует верхнюю часть спинки носа.Сверху носовая кость соединена с лобной костью, медиально –с носовой костью противоположной стороны, латерально с лобным отростком верхней челюсти.
16:48
Mestnyi122
Таки да. Кость. Амик образовательный.