В Алтайском крае в ДТП погибла женщина и пострадал годовалый ребенок

Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Угловском районе Алтайского края в ДТП погибла 39-летняя женщина-водитель, сообщает "Инцидент Рубцовск".
По информации ГИБДД, авария произошла вечером 13 июля. Женщина на автомобиле Toyota Camry ехала от села Угловского в сторону села Шадруха. Водитель превысила скоростной режим, потеряла управление и вылетела в кювет, где машина перевернулась.
В результате аварии автолюбительница погибла на месте, а в Угловскую ЦРБ госпитализировали трех пострадавших пассажиров, в том числе и годовалого ребенка.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента.
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