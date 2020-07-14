Жители Барнаула заявили о "пропаже" детской площадки

Фото: паблик "Barnaul 22".
В Барнауле возле дома по адресу ул. Конституции, 21, пропала детская площадка, сообщает паблик Barnaul 22.
Местные жильцы выложили в сообщество фотографии, на которых видно, что от игровой зоны осталась одна песочница, а на месте качелей и других предметов развлекательного инвентаря теперь только участки вытоптанной земли.
"Остается вопрос: чем заниматься детям, гуляющим на улице, ведь рядом нет ни одной площадки", – сетует очевидец.
По его мнению, площадка помешала новым владельцам дома. Барнаулец уточнил, что она простояла на этом месте около 15 лет и на ней собирались все окрестные дети.
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