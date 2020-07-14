Россия заработала на продаже золота больше, чем на экспорте природного газа

За второй квартал 2020 года Россия заработала от продажи золота больше, чем от экспорта газа. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центрального банка.
По информации ФТС, лишь за апрель и май отечественные корпорации продали более 65 тонн ценного металла на общую сумму 3,55 млрд долларов. В свою очередь, согласно отчету ЦБ, за весь второй квартал Россия заработала на экспорте трубопроводного газа 3,5 млрд долларов, что почти на 5 млн меньше.
Как отметили в Центробанке, объемы продаж природного топлива за границу за второй квартал достигли абсолютного минимума с 2002 года.
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