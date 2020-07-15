Кадры для АПК. Кого готовит инженерный факультет АГАУ

"Учись на инженера и всегда будешь при хорошей работе", – такие слова от своих родителей слышали многие из нас. Времена идут, а спрос на кадры в сфере сельского хозяйства, энергетики, машиностроения и автотранспорта всегда высокий. Один из главных вузов Алтайского края, который готовит специалистов высокого уровня, – аграрный университет и его инженерный факультет. Факультет дает образование по двум направлениям бакалавриата.
"Агроинженерия" включает профили:
- технические системы в агробизнесе;
- электрооборудование и электротехнологии;
- технологическое оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции;
- технический сервис в агропромышленном комплексе.
Выпускники направления умеют обслуживать сложную сельхозтехнику и оборудование, разбираются в средствах электрификации и автоматизации процессов производства и переработки сельхозпродукции. Они способны создавать новую и модернизировать старую технику для АПК.
Направление "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" выпускает специалистов по профилю "Автомобили и автомобильное хозяйство". Вчерашние студенты находят хорошую работу в автотранспортных предприятиях, а также в страховых, научных и конструкторских компаниях, дилерских центрах.
Также по направлению "Агроинженерия" в университете открыта магистратура.
На инженерном факультете работают опытные и высокопрофессиональные педагоги, все программы – современные. А кроме того, здесь открыты учебные центры компаний "Юг Сибири", "АСМ-Сервис", "СиСорт", "Ростсельмаш", "Амазон" и "АлтаКАМ". Вуз сотрудничает и с зарубежными партнерами ("Кроне" и "Гомсельмаш"). Студенты проходят научно-производственную практику и на российских, и на немецких предприятиях.
Вступительные испытания:
Бакалавриат – русский язык, математика, физика. Магистратура – компьютерное тестирование.
Сроки приема документов:
Бакалавриат (очная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 8 августа; по результатам ЕГЭ – до 18 августа. Магистратура до 20 июля.
Бакалавриат (заочная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 29 августа; по результатам ЕГЭ – до 29 августа. Магистратура – до 29 августа.
Алтайский государственный аграрный университет
Телефон приемной комиссии АГАУ: (3852) 62-83-52
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