Барнаульцы пожаловались на разрушающийся дом

Фото: vk.com/incident22
Жильцы пятиэтажного дома, расположенного по адресу ул. 1-я Западная, 55 к. 2, пожаловались на обрушение дома. Фотоснимками и подробностями горожане поделились в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По словам жильцов одной из квартир, это происходит с 15 июня. На кадрах видно, как с последнего этажа дома обвалилась значительная часть кирпичной кладки.
"В УК "Фаворит" неоднократно обращались, они бездействуют. В квартирах пыль и грязь от кирпичей, портятся карнизы по стояку", – посетовала жительница проблемного дома.
Ранее amic.ru писал о том, что в одной из квартир в доме на улице 1-й Западной, 47а, обрушился потолок. По словам активистов общества "Гражданский патруль", в ветхом состоянии дом полувековой давности находится уже несколько лет, однако власти признавать его аварийным отказываются. Представители комитета и администрации Октябрьского района провели осмотр помещения, но угрозы жизни и здоровью, связанной с обрушением несущих конструкций, они не выявили.
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