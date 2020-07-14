Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Во вторник, 14 июля, на трассе Бийск – Барнаул произошло смертельное ДТП с участием грузовика и кроссовера, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.
Авария случилась в 16:30 на 315-м километре трассы Р-256 вблизи села Буланиха Зонального района. 75-летний водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 52-летнего мужчины.
В результате водитель кроссовера погиб на месте до приезда медиков. 75-летнюю пассажирку Tucson госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все детали произошедшего.
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