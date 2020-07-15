Музыкальный сервис Spotify официально заработал в России

Шведский стриминговый сервис Spotify спустя годы слухов и просьб пользователей заработал в России. Приложение уже официально доступно в App Store, Play Market и Microsoft Store.
Библиотека сервиса включает в себя более 50 млн треков российских и зарубежных исполнителей. Spotify доступен для бесплатного пользования или по Premium-подписке. Всего есть несколько платных тарифов:
- на одного – 169 рублей в месяц;
- на двоих – 219 рублей;
- для семьи (до 6 аккаунтов) – 269 рублей;
- для студентов – 84 рубля.
На каждую подписку действует бесплатный пробный период на три месяца.
Ранее источники сообщали, что официальный запуск Spotify в России состоится 15 июля. Однако многие пользователи сочли эту информацию очередным слухом и не поверили в возможность запуска сервиса на территории РФ в этом году.
Комментарии
Можно прямо в рублях?