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Новости

Музыкальный сервис Spotify официально заработал в России

, ИА "Амител"
Премиум-подписка обойдется в 169 рублей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Шведский стриминговый сервис Spotify спустя годы слухов и просьб пользователей заработал в России. Приложение уже официально доступно в App Store, Play Market и Microsoft Store.

Библиотека сервиса включает в себя более 50 млн треков российских и зарубежных исполнителей. Spotify доступен для бесплатного пользования или по Premium-подписке. Всего есть несколько платных тарифов:

  • на одного – 169 рублей в месяц;
  • на двоих – 219 рублей;
  • для семьи (до 6 аккаунтов) – 269 рублей;
  • для студентов – 84 рубля.

На каждую подписку действует бесплатный пробный период на три месяца.

Ранее источники сообщали, что официальный запуск Spotify в России состоится 15 июля. Однако многие пользователи сочли эту информацию очередным слухом и не поверили в возможность запуска сервиса на территории РФ в этом году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.07.2020 08:46
Doka

Можно прямо в рублях?

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