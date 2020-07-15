Пьяная Бузова пришла на лобное место "Дома-2" и не смогла выговорить текст

34-летняя телеведущая Ольга Бузова пьяная пришла на лобное место "Дома-2" и не смогла даже правильно произнести фамилию своего соведущего, сообщает Life.
Поведение ведущей вызвало бурное обсуждение в Сети – многие стали критиковать ее за непрофессионализм и неподобающее поведение, упоминая аварию с Михаилом Ефремовым.
Позднее знаменитость рассказала в сториз, что решила просто отдохнуть с подругами перед эфиром.
"Я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками и немножко расслабилась. И позволила себе раз, наверное, в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите", – оправдалась Бузова.
Как сообщает телеграм-канал Yobajur, позднее телеведущая удалила свое объяснение, однако подписчики, которые успели его просмотреть, поддержали девушку за честность и смелость признаться в подобном поступке.
Комментарии
Похоже стала падать популярность. Решили с "пьянки" начать
Согласен- рейтинг нужно поддерживать или заразилась "звездной" болезнью, когда все дозволено.
Представитель самопровозглашённой элиты нации, которые каждый день учат нас как нам жить.
15.07.2020 08:31
- гость -
Поджимают ее со всех сторон. Клава Кока, Люся Чеботина. Еще дочка Глюкозы неплохо запела.
Да пора уже закрыть этот Дом два вместе с недалекой Бузовой.
"Пьяная, помятая пионеpвожатая, с кем гуляешь ты теперь, дама конопатая..." (с)
А это кто вообще...? Дом.управ дома 2 что ли?
15.07.2020 09:17
- гость -
А это кто вообще...? Дом.управ дома 2 что ли?
Слесарь-сантехник ЖЭУ №8 Истринского района МО РФ.