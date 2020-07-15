Иномарка сбила велосипедистку в Алтайском крае

Фото: vk.com/incident22
Автомобиль Suzuki сбил девушку, которая двигалась на велосипеде по трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла рядом с поворотом на село Санниково в Первомайском районе. Судя по записи одного из проезжавших мимо автолюбителей, велосипедистка жива, но не могла самостоятельно подняться.
Других подробностей с места происшествия пока нет.
Ранее amic.ru писал, что в Майминском районе Республики Алтай 23-летний пьяный мотоциклист сбил пятилетнего ребенка на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую детскую больницу.
Комментарии
В стране алкашей и наркоманов это норма. Здоровья девушке.
Автомобилист не виноват.
У нас практически нет велодорожек, автомобильные дороги не предназначены для безопасного движения по ним велосипедистов.
Откровенно говоря, велосипедисты мешают дорожному движению, создают опасные дороные ситуации. Нужно запретить им выезжать на дороги, пусть катаются в оборудованных для этого местах.
На велике по трассе это жесть. Любые кусты у дороги, и велосипед впереди уже не видно.
И пешеходов на переходах не видно. И встречных авто не видно. И с рулём не справляемся. И пьяные за руль стремимся. Бедные водители.
15.07.2020 11:24
- гость -
А прикинь как яму не видно или какой бетонный блок случайно у кого выпавший тоже не видно - отсюда вывод знаешь какой, нехрен ехать со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь+скорость с какой соображаешь!!!!!
А вот судя по видео (стоит прям у края проезжей части), водятел просто решил что вылысыпыдыстка должна испугатся его и свалится с дороги за обочину, но чёт видать не услышала девчёнка как этот водятел подкралса и не прыгнула за обочину.
Там обочина асфальтированная и широкая... Зачем ехать по трассе?
Местный. Прав 100
Теперь сидят, мало обочины дорогу подавай. Человека жалко, но что доказала что движение по трассе на велосипеде опасно. Если транспортное средство не оборудовано для движения по трассе, на основании чего движим, и главное зачем?