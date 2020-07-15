Ведущая Первого канала осталась недовольна сервисом на Алтае

Ведущая утреннего шоу на Первом канале Ирина Муромцева вместе с дочерью посетила алтайские горы. Сам регион ей понравился, но она нашла кучу минусов, о которых рассказала на своей странице в Instagram.
Первый недостаток, по мнению Муромцевой, – расстояния. Она считает, что ехать от места к месту на Алтае долго и современные дети таких поездок попросту не перенесут без игр в телефоне. Второй – еда. По словам ведущей, при поездке по Алтаю "о брезгливости придется забыть". Ее не устроила доминирующая роль мяса в рационе местных и придорожных точек питания. Кроме того, к минусам она приписала и деревянные туалеты.
Не оценила Муромцева и мух с ночными бабочками, а также непредсказуемую погоду. При этом ведущая написала, что "весь Алтай – один сплошной жирный плюс", а вышеперечисленные минусы это мелочи, к которым просто нужно подготовиться.
Комментарии
Кроме того, к минусам она приписала и деревянные туалеты.
Это Россия а не москва!
сидите в своей москве
если есть деревянный туалет это уже цивилизация.
Туалеты действительно проблема в нашей туристической зоне, а это немаловажный показатель при оценке туризма.
А вот с едой не соглашусь. Пирожки с щедрой дозой начинки, кедровый орех, овощи деревенские всегда можно купить. Если так брезглива, то сварить самой тоже можно.
Расстояния это наш плюс. Много простора , очень красив чуйский тракт, при этом мало народа. Сюда едут отдыхать, и если мадам не может занять своих детей, то остается им прозябать в телефонах.
если есть деревянный туалет это уже цивилизация.
"Россия — это отдельная цивилизация"
то сварить самой тоже можно
Вам в отеле в Турции такое не предлагали?
Сидела бы в свой мАскве. А то понаехали тут ...
15.07.2020 12:16
- гость -
Алтай, слава Богу, не Турция! И не надо нам здесь Турции вместо нашей красивейшей природы. Что касается точек питания, по-моему их уже так много, что на любой вкус найти можно.
Понаехали тут....а потом ведра пропадают.
Природа Алтая отнюдь не эксклюзив. А вот сервис - это что-то с чем-то. Да и цены конкурируют со странами зоны евро. Но, на всякого продавца лошок найдется)))
Туалеты и прочие мелочи минус чиновникам и надзору. Меньше слов больше дела.
гость 12.33, вот сразу видно что ты из задрыпинска ни разу никуда не выезжал.
Ведущая Первого канала осталась недовольна сервисом на Алтае
тоже мне шишка на причинном месте. #сидидома
Оборзели в своей Москве
Вообщем ничего плохого не сказала. Человек немалые деньги заплатил. Мог в тае неделю пузо греть, а получил деревянные туалеты с навозными мухами
Ну что Алтайские "психи"?! Не нравятся вам гости? Все бухтите как старые пеньки. Нафиг так жить?, срамота то какая. Вам бы лавку на всех длинную вдоль дороги выставить, и рассадить вдоль нее, и семечек мешок навалить, чтобы бухтели как бабки в одном месте.
О том, что ее не устроила непредсказуемая погода - это сильно. Где это она в нашей полосе видела предсказуемую погоду? Впрочем, по нынешним временам и в Тайланде в высокий сезон бывают похолодания и штормы. Предсказуемая погода только в комнате с кондиционером, однако. Отсутствие мух и ночных бабочек из той же оперы.