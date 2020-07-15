Алтайский завод возобновит работу после скандала со зловонием

Предприятие "Алтакорм", которое оказалось в центре скандала из-за жалоб местных жителей на зловоние, возобновит работу с августа, сообщает telegram-канал "Ленина, 59".
В сообщении утверждают, что руководство "уникального" завода по переработке отходов боен и мясокомбинатов приобрело необходимое оборудование, чтобы не загрязнять природу и не досаждать жителям села Боровиха Первомайского района, где и ведется производство.
"В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, – гласит текст поста. – "Алтайпищепром" и управление ветеринарии региона следят за обстановкой на заводе".
В частности, в цехе смонтировали фильтрационную установку по очистке выбрасываемого воздуха, заключили долгосрочный контракт по поставке дезрастворов и санобработке помещений, а также подписали договор на услуги по утилизации опасных биологических отходов.
Комментарии
Вчера и позавчера на "Докучайке" воняло и без заводов, благовоние летит с масокомбинатной свалки. Все дышат и понимают качества колбасы.
кстати, да, откуда вонь в ленинском районе?
Либо с очистных с Восточного, когда ветер северный. Либо со свалки. Она думается переполнена уже. Моё мнение такое.
В Барнео зловонный флер на каждой 4 улице. Власти ароматизаторы ставили, толку от них нет. Администрацию заставить нюхать то, чем они людей разрешили травить бизнесменам кипрским.