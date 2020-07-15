Среда, 15 Июль, 16:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,13
€ 80,62
27°

746369 +6422
Обь
272см +20


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Алтайский завод возобновит работу после скандала со зловонием

, ИА "Амител"
В нем установили новое оборудование, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Предприятие "Алтакорм", которое оказалось в центре скандала из-за жалоб местных жителей на зловоние, возобновит работу с августа, сообщает telegram-канал "Ленина, 59".

В сообщении утверждают, что руководство "уникального" завода по переработке отходов боен и мясокомбинатов приобрело необходимое оборудование, чтобы не загрязнять природу и не досаждать жителям села Боровиха Первомайского района, где и ведется производство.

"В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, – гласит текст поста. – "Алтайпищепром" и управление ветеринарии региона следят за обстановкой на заводе".

В частности, в цехе смонтировали фильтрационную установку по очистке выбрасываемого воздуха, заключили долгосрочный контракт по поставке дезрастворов и санобработке помещений, а также подписали договор на услуги по утилизации опасных биологических отходов.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.07.2020 13:04
bservice

Вчера и позавчера на "Докучайке" воняло и без заводов, благовоние летит с масокомбинатной свалки. Все дышат и понимают качества колбасы.

15.07.2020 13:09
- гость -

кстати, да, откуда вонь в ленинском районе?

15.07.2020 13:30
Итальянец

Либо с очистных с Восточного, когда ветер северный. Либо со свалки. Она думается переполнена уже. Моё мнение такое.

15.07.2020 13:44
- гость -

В Барнео зловонный флер на каждой 4 улице. Власти ароматизаторы ставили, толку от них нет. Администрацию заставить нюхать то, чем они людей разрешили травить бизнесменам кипрским.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
15:49
Алтайский край держится в пятерке регионов по приросту зараженных COVID-19 0
15:37
Против топ-менеджера "Почты России" возбудили уголовное дело 1
15:25
Названы самые опасные страны мира для путешественников 0
15:13
Алтайский край на пять дней накроет аномальная жара 0
15:01
Около 200 человек задержаны во время протестов в Белоруссии 11
14:49
Четыре автозаправки в Алтайском крае торгуют опасным топливом 1
14:37
"Газпром" собирается увеличить цену на газ для россиян 9
14:25
Почти 1,5 тысячи семей в Алтайском крае получили право на маткапитал 0
14:13
И хлеба не купишь. Как барнаульцы вновь массово надели маски 17
14:01
Кадры для АПК. Кого готовит инженерный факультет АГАУ 0
13:54
Правительство Алтайского края увеличило прожиточный минимум 3
13:43
Алтайский край признали лучшим в РФ по эффективности госзакупок 0
13:32
На Алтае санитар психбольницы палкой избивал пациентов за нежелание работать 2
13:21
38 пляжей открыли в Алтайском крае. Список 9
13:09
Госдума рассмотрит поправку о проведении трехдневных голосований на выборах 13
12:57
Алтайский завод возобновит работу после скандала со зловонием 4
12:45
Ремонт дорог в Барнауле. Какие "убитые" участки заменят и где уже не страшно ездить? 7
12:33
Алтайские власти регулируют ситуацию с COVID-19 в стройотрядах 2
12:20
Педагоги края посоревнуются за лучшую экологическую акцию 0
12:03
Ведущая Первого канала осталась недовольна сервисом на Алтае 32
11:48
В Алтайском крае перевернулась фура, перекрыв движение по трассе 0
11:34
За сутки в Алтайском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом 10
11:22
Еще один рекорд. В Алтайском крае выявили 246 новых случаев заражения COVID-19 85
11:12
Полиция задержала барнаульца за организацию занятия проституцией 13
11:00
Айтишники везде нужны. В АлтГТУ открыт новый профиль подготовки специалистов 0
10:48
Иномарка сбила велосипедистку в Алтайском крае 16
10:36
Стало известно, как вернуть деньги за путевки в детские лагеря 6
10:21
"Закопали миллионы". Как алтайские аграрии переживают засуху и что ждут от режима ЧС 3
10:10
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей 1
10:02
Другу-читателю. "Амител" запускает авторскую email-рассылку 1
09:56
24-летняя блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности 16
09:43
Песка нет, а лавки сгнили. Барнаульцы жалуются на ужасное состояние детской площадки 8
09:30
Детские лагеря в Алтайском крае решили не открывать 1
09:18
"Папа, я к тебе приеду". Иностранец мог попасть в рабство в Алтайском крае 3
09:06
В Госдуме хотят запретить жениться и заводить детей тем, кто сменили пол 29
08:54
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае 0
08:35
Умный в гору не пойдет. Карта объезда дорог, которые закрыли на ремонт в Барнауле 9
08:17
Бессмертная чума. Врач рассказал, можно ли отдыхать на Алтае и не бояться за здоровье 1
08:02
Пьяная Бузова пришла на лобное место "Дома-2" и не смогла выговорить текст 19
07:46
Просить о любви и не ссориться. Что можно и нельзя делать в День Берегини 0
07:29
Барнаульцев приглашают на бесплатные тренировки в парке 0
07:16
Умираем. И в основном не от ковида. Алтайский край продолжает терять людей 21
07:03
"Для личного успокоения". Барнаульцы рассказали, почему (не)носят маски 33
06:44
Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле за миллиард рублей перенесли на 2023 год 14
06:29
Слишком откровенно. Какими были первые открытые купальники 6
06:13
Музыкальный сервис Spotify официально заработал в России 3
06:01
Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 15 июля 0
23:45
Такой день. Военные колонны в Алтайском крае и пропавшая детская площадка в Барнауле 0
23:15
Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком в Алтайском крае 0
22:51
Талисман Крымского моста кот Мостик станет журналистом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.