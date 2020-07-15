Правительство Алтайского края увеличило прожиточный минимум

В Алтайском крае увеличен размер прожиточного минимума за первый квартал 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно новому постановлению, теперь в среднем на душу населения прожиточный минимум составляет 9960 рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года он вырос на 256 рублей. Повышение обсуловлено ростом цен на овощи (на 53,5%), столовые корнеплоды (21%) и фрукты (17,4%).
Как пояснили в краевом управлении по труду и занятости, для трудоспособных граждан минимум составляет 10 628 рублей, для пенсионеров – 8583 рубля, для детей – 10 104 рубля. Данные показатели используются для определения размера помощи малоимущим семьям и назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Комментарии
Нет слов ,благодетели,на эти деньги не проживёшь,где эти учёные "отцы" которые на счётах считают этот минимум. Стыдуха ,пенсионеры точно не проживут.
нормальненько так
вначале понизить на 3,4%, а потом повысить на 2,6%)))
так победимЪ
Правительству жить на этот минимум !!