В Барнауле во время испытаний теплосетей затопило дом

Фото: Barnaul 22
В Барнауле во время проведения гидравлического испытания теплосети затопило дом на улице Георгиева, 55. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.
На фотографиях видно, как вода залила первый этаж здания. Жильцы утверждают, что причиной затопления стал транзитный трубопровод, содержащийся в ненадлежащем состоянии, а собственником трубы является мэрия города.
Заняться ликвидацией порыва мешают гаражи, установленные в охранной зоне над теплотрассой. Жильцы домов четыре года подряд обращались в администрацию Индустриального района с просьбой убрать незаконно установленное имущество, но им не удалось добиться желаемого.
Комментарии
Так ведь информация эта не достоверна! Это фотографии двухгодичной давности!