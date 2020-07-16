Четверг, 16 Июль, 09:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,8
€ 80,84
19°

746369 +0
Обь
272см +20


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

В Барнауле благоустроят "Изумрудный" и построят новый сквер. Что там появится?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На два объекта в рамках национального проекта выделят почти 50 миллионов

Два общественных пространства приведут в порядок в Барнауле в 2020 году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Это парк "Изумрудный", а также зеленая зона в районе перекрестка улиц Взлетная и Ускова. Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей, из них 32,4 млн направят на работы в парке "Изумрудный", а 17,5 млн – на улучшение зеленой зоны в районе перекрестка улиц Взлетная и Ускова.

Что сделают в "Изумрудном"?

В "Изумрудном" планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Также несколько миллионов в этом году выделено из краевого бюджета на высадку 400 деревьев в парке. В будущем "Изумрудный" ждет масштабная реконструкция, которая продлится несколько лет. Общая сумма работ – не менее 250 миллионов рублей. Часть территории "Изумрудного" отведут под занятия спортом. Рядом с велосипедной дорожкой, которая появится уже этой осенью, установят тренажеры, трибуны для зрителей. Также в "Изумрудном" устроят и летний амфитеатр. Там будут проводить концерты, спектакли, лекции, мастер-классы.

Что сделают в сквере на Взлетной и Ускова?

Сейчас в самом быстро застраиваемом районе города практически нет общественных пространств. В зеленой зоне подрядчику нужно будет выложить тротуары, используя при этом брусчатку и асфальтобетон. Кроме того, в список работ включены создание искусственного водоема, установка малых архитектурных форм, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Появятся и лавочки, а также специальные навесы для защиты от солнца.

Как сообщил в рамках онлайн-форума председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, за оба объекта проголосовали в прошлом году сами жители Барнаула, выбиравшие из 50 общественных пространств города те, которые войдут в программу в первую очередь. При этом на третьего фаворита народного голосования – Мизюлинскую рощу – не хватило средств и общественную зону приведут в порядок уже в следующем году. Стоимость проекта пока неизвестна, но она превышает затраты на благоустройство сквера на Ускова и Взлетной.

"Сейчас проходит определение подрядчика. Работы в "Изумрудном" проведут в несколько этапов, которые могут растянуться на несколько лет. На Взлетной и Ускова работы более масштабные. Там появится большое и современное общественное пространство. Сейчас проходит аукцион на определение подрядчика. Все работы, согласно контракту, должны быть завершены к 1 ноября 2020 года", – сообщил Антон Шеломенцев.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.07.2020 08:53
- гость -

Это какая по счёту статья что сделают в Изумрудном, 157 или 158? Может стоит писать о том что сделали?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:05
22,5 тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды с 20 июля 0
08:44
Яровое вошло в пятерку наиболее популярных мест для летнего отдыха с детьми в России 0
08:29
Сибирские ученые первыми в России получили антитела к коронавирусу 3
08:23
Развенчиваем мифы вокруг COVID-19. Защищает ли маска от коронавируса? 10
08:17
В Барнауле благоустроят "Изумрудный" и построят новый сквер. Что там появится? 1
08:02
Финансовые трудности коснулись всех. Как в России помогают избавиться от долгов 0
07:52
Сессий нет, а учителя угощают мороженым. Барнаульцы рассказали об учебе в вузах Китая 1
07:41
Всем не хватит. Застройщики Барнаула опасаются досрочного завершения льготной ипотеки 1
07:26
"Бизнесменов давят, как тараканов". Закрытые барнаульские парки еще надеются на чудо 7
07:13
Врач предупредила, что фрукты могут привести к развитию ожирения и циррозу печени 7
07:01
Замглавы мэрии Бийска оштрафовали из-за жалобы жительницы наукограда 1
06:46
Алтайский край занял второе место среди регионов России по загазованности 2
06:32
"Забил на вирус, отдыхаю". Как выглядят переполненные курорты Сочи 5
06:16
Власти Барнаула пообещали новый перекресток на пересечении Взлетной и Малахова 9
06:01
Аномально жарко и очень сухо. О погоде в Алтайском крае 16 июля 2
23:48
Такой день. Алтай – мечта россиянина и детские лагеря, которым не суждено открыться 2
23:17
Историк Соколов заявил, что причиной для убийства аспирантки стала травля 2
22:49
Троих полицейских в Екатеринбурге осудили за изнасилование девушки в машине ППС 2
22:12
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке 1
21:44
Глава Ростуризма назвала Алтай "мечтой каждого россиянина" 3
21:03
Иван Голунов потребовал от экс-полицейских пять миллионов рублей 1
20:40
СМИ: душевнобольной барнаулец пришел устраиваться на работу экстрасенсом в Кремль 2
20:06
Подписчики осудили Настю Ивлееву за очень скромное жилье ее мамы 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 108 0
19:10
Барнаулец предложил усовершенствовать оживленный городской перекресток 6
18:41
Участок Чуйского тракта оказался под угрозой разрушения из-за дождей 0
18:12
"Нет вечному Путину". В центре Барнаула мужчина устроил одиночный пикет 34
17:57
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией 1
17:45
На Алтай запустили чартеры. Звезды и бизнесмены раскупили путевки за 80 тысяч в сутки 11
17:33
Сотрудников предприятия "Сальников", где выявили COVID-19, отказываются тестировать 31
17:21
Россиянам предложили платить за найденную в магазинах просрочку 2
17:09
Главу алтайского лесничества осудили за вырубку лесов в охраняемых зонах 1
16:57
СМИ: шествие "Бессмертного полка" снова перенесут из-за пандемии 6
16:42
В Барнауле во время испытаний теплосетей затопило дом 1
16:30
Томенко пообещал безопасный отдых на Алтае, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID 12
16:18
Отдых отменяется. Как вернуть деньги за путевки в летние лагеря в Алтайском крае? 0
16:05
Говорите по телефону даже без связи. "МегаФон" запустил на Алтае новый Wi-Fi-сервис 1
15:49
Алтайский край держится в пятерке регионов по приросту зараженных COVID-19 1
15:37
Против топ-менеджера "Почты России" возбудили уголовное дело 2
15:25
Названы самые опасные страны мира для путешественников 0
15:13
Алтайский край на пять дней накроет аномальная жара 1
15:01
Около 200 человек задержаны во время протестов в Белоруссии 21
14:49
Четыре автозаправки в Алтайском крае торгуют опасным топливом 3
14:37
"Газпром" собирается увеличить цену на газ для россиян 19
14:25
Почти 1,5 тысячи семей в Алтайском крае получили право на маткапитал 0
14:13
И хлеба не купишь. Как барнаульцы вновь массово надели маски 32
14:01
Кадры для АПК. Кого готовит инженерный факультет АГАУ 0
13:54
Правительство Алтайского края увеличило прожиточный минимум 3
13:43
Алтайский край признали лучшим в РФ по эффективности госзакупок 0
13:32
На Алтае санитар психбольницы палкой избивал пациентов за нежелание работать 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.