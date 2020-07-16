В Барнауле благоустроят "Изумрудный" и построят новый сквер. Что там появится?

Два общественных пространства приведут в порядок в Барнауле в 2020 году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Это парк "Изумрудный", а также зеленая зона в районе перекрестка улиц Взлетная и Ускова. Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей, из них 32,4 млн направят на работы в парке "Изумрудный", а 17,5 млн – на улучшение зеленой зоны в районе перекрестка улиц Взлетная и Ускова.

Что сделают в "Изумрудном"?

В "Изумрудном" планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Также несколько миллионов в этом году выделено из краевого бюджета на высадку 400 деревьев в парке. В будущем "Изумрудный" ждет масштабная реконструкция, которая продлится несколько лет. Общая сумма работ – не менее 250 миллионов рублей. Часть территории "Изумрудного" отведут под занятия спортом. Рядом с велосипедной дорожкой, которая появится уже этой осенью, установят тренажеры, трибуны для зрителей. Также в "Изумрудном" устроят и летний амфитеатр. Там будут проводить концерты, спектакли, лекции, мастер-классы.

Что сделают в сквере на Взлетной и Ускова?

Сейчас в самом быстро застраиваемом районе города практически нет общественных пространств. В зеленой зоне подрядчику нужно будет выложить тротуары, используя при этом брусчатку и асфальтобетон. Кроме того, в список работ включены создание искусственного водоема, установка малых архитектурных форм, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Появятся и лавочки, а также специальные навесы для защиты от солнца.

Как сообщил в рамках онлайн-форума председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, за оба объекта проголосовали в прошлом году сами жители Барнаула, выбиравшие из 50 общественных пространств города те, которые войдут в программу в первую очередь. При этом на третьего фаворита народного голосования – Мизюлинскую рощу – не хватило средств и общественную зону приведут в порядок уже в следующем году. Стоимость проекта пока неизвестна, но она превышает затраты на благоустройство сквера на Ускова и Взлетной.

"Сейчас проходит определение подрядчика. Работы в "Изумрудном" проведут в несколько этапов, которые могут растянуться на несколько лет. На Взлетной и Ускова работы более масштабные. Там появится большое и современное общественное пространство. Сейчас проходит аукцион на определение подрядчика. Все работы, согласно контракту, должны быть завершены к 1 ноября 2020 года", – сообщил Антон Шеломенцев.